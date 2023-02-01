Полиция задержала омича, устроившего стрельбу у Горбатого моста

Напомним, инцидент произошел в понедельник около трех часов ночи на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Арнольда Нейбута. Несколько мужчин общались между собой на повышенных тонах, в результате один из них пустил в ход оружие. 17-летнему подростку прострелили плечо. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью к врачам. Очевидцы происшествия поделилось с Городом55 видеозаписью с перестрелкой.