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Полиция задержала омича, устроившего стрельбу у Горбатого моста

1 февраля 2023, 06:51
Фото: Город55
В ночной перестрелке 17-летнему подростку прострелили плечо из травматического пистолета.

Стражи правопорядка задержали 43-летнего омича, устроившего 30 января стрельбу у Горбатого моста, в результате которой 17-летний подросток получил ранение плеча. Об этом Городу55 сообщили в пресс-службе омской полиции.

«Накануне несовершеннолетний вместе с приятелем был у знакомых на улице Депутатской. Между подростком и собственником дома произошел конфликт, в ходе которого мужчина толкнул парня. В ночное время подросток вместе с друзьями приехал домой к 43-летнему омичу на улицу А. Нейбута для выяснения отношений. Конфликт продолжился на улице, в результате мужчина произвел выстрел в сторону несовершеннолетнего и причинил ему телесные повреждения", - рассказали в полиции.

Травматический пистолет "ИЖ 79-9Т" изъят и отправлен на экспертизу. 

Напомним, инцидент произошел в понедельник около трех часов ночи на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Арнольда Нейбута. Несколько мужчин общались между собой на повышенных тонах, в результате один из них пустил в ход оружие. 17-летнему подростку прострелили плечо. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью к врачам. Очевидцы происшествия поделилось с Городом55 видеозаписью с перестрелкой.

Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
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#Полиция#Происшествия#Омск#Оружие#Пистолет#Евгений Игишев
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