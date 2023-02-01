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Published Сегодня, 12:57

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Больше не город-сад. В Омске одобрили вырубку 760 деревьев и 56 кустарников

1 февраля 2023, 12:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в очередной раз вырубят сотни деревьев

Комиссия поддержала все поданные омскими организациями заявки на вырубку зеленых насаждений. Так что в скором времени количество деревьев и кустарников в городе сильно убавится.

В Омске на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. В распоряжении Города55 появился протокол заседания, подписанный председателем комиссии, первым замдиректора департамента городского хозяйства Михаилом Горчаковым.

Комиссия в составе 18 человек (среди них представители администрации, кандидаты наук и агрономы) одобрила снос 760 деревьев и 56 кустарников в разных районах Омска. Рассказываем, кто оставил свои обращения и где именно вырубят деревья:

  • ОАО «Хлебодар» разрешили вырубить шесть тополей рядом со зданием № 20 на улице 22 апреля;
  • ООО «Форум-Дом» пересадит 42 дерева и вырубит 56 кустарников в связи со строительством многоэтажного гаража-стоянки на улице Мельничной;
  • ИП Рыбинцев Алексей Викторович займется сносом 84 квадратных метров порослевого возобновления клена и яблони на улице 5-я Станционная, д. 107;
  • ОмГАУ вырубит 8 аварийных деревьев и 200 квадратных метров порослевого возобновления по адресу Институтская площадь, дом 1;
  • Хозяйственное управление правительства Омской области попросило снести сухостойную сосну на Красном Пути;
  • Депстрой вырубит 10 деревьев рядом с многоквартирным домом 9/22 на улице Завертяева. Повод — строительство детсада;
  • ООО «АРТ РемСтрой» повторно обратился за разрешением снести 209 деревьев и 140 квадратных метров порослевого возобновления березы в микрорайоне Московка-2. На месте всего этого появится крытый бассейн;
  • «Тепловая компания» сносит 42 дерева и 3800 квадратных метра порослевого возобновления клена, тополя и ивы рядом с административным зданием 1А на Лескова; а также 27 кленов и 3500 квадратных метров порослевого возобновления в районе здания на Окружной дороге, 3;
  • СОШ № 110 на 6-й Станционной вырубит 2 аварийных вяза и займется обрезкой 17 деревьев;
  • Детсад № 338 на проспекте Мира вырубит 60 деревьев и обрежет 5 тополей;
  • Детсад № 361 на 4-й Кордной займется вырубкой 5 аварийных деревьев и обрезкой 96 деревьев.

Также снос и обрезку деревьев одобрили городскому УДХБ. Заявка содержала 15 адресов в Кировском округе, 4 — в Советском, 4 — в Центральном, по 1 адресу — в Ленинском и Октябрьском. В результате комиссия запретила снести только 7 аварийных деревьев рядом с многоэтажкой на улице Волгоградская, 42. Все остальные заявки Управления дорожного хозяйства и благоустройства нашли одобрение.

Отметим, что в соответствии с правилами благоустройства, за одно срубленное дерево нужно дать три крупномерных саженца. Таким образом, в рамках компенсационного озеленения появятся 280 саженцев кустарника на улице Талалихина, еще 627 деревьев обещает посадить на различных улицах Ленинского округа «АРТ РемСтрой».

Также в городской мэрии дали пояснения по сносу деревьев в сквере имени А. И. Казанника, который в этом году будут благоустраивать.

«Будут снесены только сухостойные деревья, сорная поросль, в рамках проекта благоустройства этого сквера здесь дополнительно высадят 21 липу и 275 кустарников кизильника», — уточнили в пресс-службе администрации.
В омских школах и детсадах в 2023 году срубят деревьев на 5 млн рублей
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#Юлия Истомина#Деревья#Вырубка деревьев#Снос деревьев#Комиссия#Администрация#Город#Общество#Новости#Омск
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