Больше не город-сад. В Омске одобрили вырубку 760 деревьев и 56 кустарников

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Омске на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. В распоряжении Города55 появился протокол заседания, подписанный председателем комиссии, первым замдиректора департамента городского хозяйства Михаилом Горчаковым.
Комиссия в составе 18 человек (среди них представители администрации, кандидаты наук и агрономы) одобрила снос 760 деревьев и 56 кустарников в разных районах Омска. Рассказываем, кто оставил свои обращения и где именно вырубят деревья:
Также снос и обрезку деревьев одобрили городскому УДХБ. Заявка содержала 15 адресов в Кировском округе, 4 — в Советском, 4 — в Центральном, по 1 адресу — в Ленинском и Октябрьском. В результате комиссия запретила снести только 7 аварийных деревьев рядом с многоэтажкой на улице Волгоградская, 42. Все остальные заявки Управления дорожного хозяйства и благоустройства нашли одобрение.
Отметим, что в соответствии с правилами благоустройства, за одно срубленное дерево нужно дать три крупномерных саженца. Таким образом, в рамках компенсационного озеленения появятся 280 саженцев кустарника на улице Талалихина, еще 627 деревьев обещает посадить на различных улицах Ленинского округа «АРТ РемСтрой».
Также в городской мэрии дали пояснения по сносу деревьев в сквере имени А. И. Казанника, который в этом году будут благоустраивать.
«Будут снесены только сухостойные деревья, сорная поросль, в рамках проекта благоустройства этого сквера здесь дополнительно высадят 21 липу и 275 кустарников кизильника», — уточнили в пресс-службе администрации.