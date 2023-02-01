Больше не город-сад. В Омске одобрили вырубку 760 деревьев и 56 кустарников

Также снос и обрезку деревьев одобрили городскому УДХБ. Заявка содержала 15 адресов в Кировском округе, 4 — в Советском, 4 — в Центральном, по 1 адресу — в Ленинском и Октябрьском. В результате комиссия запретила снести только 7 аварийных деревьев рядом с многоэтажкой на улице Волгоградская, 42. Все остальные заявки Управления дорожного хозяйства и благоустройства нашли одобрение.