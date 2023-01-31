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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Из Омска в Караганду вновь запустят рейсовый автобус

31 января 2023, 06:52
Фото: 1MI
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Автобус будет ходить трижды в неделю, а стоимость билета составит 2500 рублей.

С 20 февраля из Омска в Караганду вновь будет курсировать международный рейс. О запуске транспортного сообщения в этом направлении сообщили 30 января в «Омскоблавтотрансе».

«Время отправления автобуса от Омского автовокзала в 18 часов 00 минут, дни обслуживания: каждый понедельник, четверг и суббота. Стоимость проезда пассажира от города Омск до города Караганда составит 2500 рублей», — говорится на сайте организации.

Перевозкой пассажиров займется казахстанская компания ТОО «ASCENT ELECTRICS». Билеты в продажу поступят с сегодняшнего дня.

Почти маршрутка. Из Омска запустят ежедневный рейс в столицу Казахстана
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#Евгений Игишев#Транспорт#Маршрут в Казахстан#Маршрут#Омск#Караганда
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