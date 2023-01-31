Из Омска в Караганду вновь запустят рейсовый автобус

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
С 20 февраля из Омска в Караганду вновь будет курсировать международный рейс. О запуске транспортного сообщения в этом направлении сообщили 30 января в «Омскоблавтотрансе».
«Время отправления автобуса от Омского автовокзала в 18 часов 00 минут, дни обслуживания: каждый понедельник, четверг и суббота. Стоимость проезда пассажира от города Омск до города Караганда составит 2500 рублей», — говорится на сайте организации.
Перевозкой пассажиров займется казахстанская компания ТОО «ASCENT ELECTRICS». Билеты в продажу поступят с сегодняшнего дня.