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Маршрут в Казахстан

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2024
Без Караганды. Из Омска в феврале отменят еще один автобусный рейс в Казахстан
Перевозчик сам попросил отменить данный маршрут, но не уточняется, когда его вернут.
2 февраля, 11:01
2023
Из Омска в Караганду вновь запустят рейсовый автобус
Автобус будет ходить трижды в неделю, а стоимость билета составит 2500 рублей.
31 января 2023, 06:52
Путешествия на стоп. Дорогу в Казахстан из Омской области перекрыли из-за метели
В МЧС по Омской области предупредили о временном закрытии трассы, ведущей Омскую область из Казахстана, из-за погодных условий.
9 января 2023, 02:24

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