Наличные или карта? Омичи рассказали о своих финансовых предпочтениях

78% респондентов не хотели бы отказываться от наличности. Только 11% желают полностью перейти на электронные деньги. Чаще всего о важности реальных купюр говорили омичи старше 45 лет с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. О пользе дистанционной оплаты заявили участники опроса моложе 34 лет.