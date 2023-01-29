Наличные или карта? Омичи рассказали о своих финансовых предпочтениях

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Старшему поколению важно иметь при себе наличные деньги, а вот молодые люди привыкли к «безналу». Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей.
78% респондентов не хотели бы отказываться от наличности. Только 11% желают полностью перейти на электронные деньги. Чаще всего о важности реальных купюр говорили омичи старше 45 лет с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. О пользе дистанционной оплаты заявили участники опроса моложе 34 лет.
В целом с 2021 года число респондентов, готовых отказаться от наличности, снизился на четверть. Похожая на сегодня ситуация была во время пандемии коронавируса, тогда перейти на цифровые расчеты были готовы лишь 12% населения. Остальные опасались мошенников и нестабильной работы сервисов.