Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Свежие и зеленые. Мэрия Омска тщательно закупит торжественные букеты на 230 тысяч

28 января 2023, 10:39
Фото: Город55

В Омске закупят букеты на 230 тысяч рублей для торжественных вручений

Самый дорогой букет стоит 2 765 рублей.

Сообщение о проведенном электронном аукционе на покупку букетов для торжественных вручений разместили на сайте госзакупок. Заказ сформирован Управлением делами администрации города Омска. Стоимость контракта составила 229 680 рублей.

Требования для цветов: зеленые и упругие, а также прочные и без искривлений стебли. Срез стебля должен быть светлым, а край не засохший. Цветы свежие и без повреждений. Отметим, что также у них не должно быть вредителей и болезней, об этом прописано в документе.

Поставщику предстоит формировать 5  видов букетов. Самый дорогой букет обойдется в 2 765 рублей. Поставка цветов для нужд мэрии будет до 25 декабря 2023 года.

Зарплата до 48 тысяч. В омском правительстве массово ищут сотрудников на госслужбу
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Госзакупки#Мэрия#Общество#Город#Статистика#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Пост принял. Новые «Москвичи» будут продавать в Омске
Сегодня, 05:15
Бизнес на первом месте. В теплой остановке Омска расположили магазин ритуальных услуг
Сегодня, 08:01
Омичей зовут покататься на коньках с олимпийской чемпионкой
Сегодня, 12:45
Объявлена дата прощания с лучшим самбистом страны Александром Пушницей
Сегодня, 13:23
В Исилькульском районе Омской области простились с погибшим в СВО
Сегодня, 05:48