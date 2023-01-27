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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Омской области пьяный водитель влетел в остановку с пассажирами и сбежал

27 января 2023, 06:28
Фото: Город55
Иллюстрация
В результате этого ДТП в больницу с переломом ноги попала 34-летняя женщина.

В Калачинском районе Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах ДТП на остановке общественного транспорта, в котором пострадала 34-летняя женщина.

«В среду, 25 января, в полицию обратилась пострадавшая, которая рассказала, что в тот день неизвестный водитель автомобиля „Mazda FAMILIA“ въехал в остановку в селе Воскресенка, в которой она на тот момент стояла. При этом виновник наезда был явно пьян», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.

В результате наезда женщина была доставлена в «Калачинскую ЦРБ», где ей диагностировали закрытый перелом малой берцовой кости.

После проведения оперативных мероприятий по горячим следам силовики задержали потенциального виновника аварии. Им оказался 34-летний житель Воскресенки.

Сейчас инспекторы изъяли автомобиль, который и влетел в остановку, и инициировали проверку по факту случившегося.

#Василий Попов#ЧП#Авария#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Калачинский район
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