В Омской области пьяный водитель влетел в остановку с пассажирами и сбежал

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Калачинском районе Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах ДТП на остановке общественного транспорта, в котором пострадала 34-летняя женщина.
«В среду, 25 января, в полицию обратилась пострадавшая, которая рассказала, что в тот день неизвестный водитель автомобиля „Mazda FAMILIA“ въехал в остановку в селе Воскресенка, в которой она на тот момент стояла. При этом виновник наезда был явно пьян», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
В результате наезда женщина была доставлена в «Калачинскую ЦРБ», где ей диагностировали закрытый перелом малой берцовой кости.
После проведения оперативных мероприятий по горячим следам силовики задержали потенциального виновника аварии. Им оказался 34-летний житель Воскресенки.
Сейчас инспекторы изъяли автомобиль, который и влетел в остановку, и инициировали проверку по факту случившегося.