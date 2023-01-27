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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Отставка в правительстве, уловки с квитанциями и набережная без «голубей»

27 января 2023, 14:04
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Свой пост может покинуть Министр образования Омской области

Татьяна Дернова в начале следующей недели покинет свой пост. Министр образования самостоятельно приняла решение уйти с должности. 30 января официально последний рабочий день для министра. Новое место работы Татьяна Васильевна  уже нашла. Напомним, что региональное министерство образования Татьяна Дернова возглавляла с 2017 года.

Отставка в правительстве. Министр образования Омской области может покинуть свой пост
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Новость № 2.  Жители получили листовки под видом квитанций

Омичи в конце января получили листовки под видом квитанций. Таким способом компания по проверке счетчиков решила прорекламировать свои услуги. Достоверность данным листовкам принесли указанные тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также даты проводимых работ. Омичи считают, что такая реклама может ввести в заблуждение потребителей услуг.

Не попасться на уловку. Омичам приходят листовки под видом квитанций за коммуналку
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Новость № 3. На набережной не будет разноцветных голубей из бетона

В ходе заседание художественно-экспертного совета Сергей Шелест отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной. Предложение Юлии Ковалевской и инвестора проекта Алексея Глазачева должно доработаться по цветовому решению, внешнему виду голубей, а также их местоположению. Также на заседании приняли решение, что «Аллея олимпийцев» украсит центр Омска.

 

Мэр Омска отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной
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#Ксения Карагодина#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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