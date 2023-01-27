Отставка в правительстве, уловки с квитанциями и набережная без «голубей»

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Новость № 1. Свой пост может покинуть Министр образования Омской области
Татьяна Дернова в начале следующей недели покинет свой пост. Министр образования самостоятельно приняла решение уйти с должности. 30 января официально последний рабочий день для министра. Новое место работы Татьяна Васильевна уже нашла. Напомним, что региональное министерство образования Татьяна Дернова возглавляла с 2017 года.
Новость № 2. Жители получили листовки под видом квитанций
Омичи в конце января получили листовки под видом квитанций. Таким способом компания по проверке счетчиков решила прорекламировать свои услуги. Достоверность данным листовкам принесли указанные тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также даты проводимых работ. Омичи считают, что такая реклама может ввести в заблуждение потребителей услуг.
Новость № 3. На набережной не будет разноцветных голубей из бетона
В ходе заседание художественно-экспертного совета Сергей Шелест отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной. Предложение Юлии Ковалевской и инвестора проекта Алексея Глазачева должно доработаться по цветовому решению, внешнему виду голубей, а также их местоположению. Также на заседании приняли решение, что «Аллея олимпийцев» украсит центр Омска.