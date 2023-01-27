Отставка в правительстве, уловки с квитанциями и набережная без «голубей»

В ходе заседание художественно-экспертного совета Сергей Шелест отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной. Предложение Юлии Ковалевской и инвестора проекта Алексея Глазачева должно доработаться по цветовому решению, внешнему виду голубей, а также их местоположению. Также на заседании приняли решение, что «Аллея олимпийцев» украсит центр Омска.