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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:05

Мэр Омска отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной

27 января 2023, 11:01
Фото: Город55
«Голубей» отправили на доработку из-за спорного цветового решения.
27 января прошло заседание художественно-экспертного совета, на котором обсудили размещение «Аллея олимпийцев» и скульптуры «Голуби» на набережной имени А.Каримова.
 
Член Союза художников Российской Федерации Сергей Полегаев в своей мастерской создает с натуры бюсты олимпийских чемпионов. Также скульптурные портреты идут на согласование с родными и близкими ушедших героев.
 
«На мой взгляд, получается очень естественно, с тонким пониманием характера каждого спортсмена», — отмечает скульптор Сергей Полегаев.

По итогу заседания приняли решение, что аллея будет украшать центральную часть Омска.

Предложение Юлии Ковалевской и инвестора проекта Алексея Глазачева отправили на доработку. Здесь возникли вопросы по цветовому решению и внешнему виду голубей, а также месту для их размещения, отмечает Сергей Шелест.

Пришли к мнению, что проект требуется «докрутить», — говорит мэр Сергей Шелест.
На набережной в центре Омска планируют установить разноцветных голубей из бетона
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#Ксения Карагодина#Скульптура#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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