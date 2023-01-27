Мэр Омска отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
«На мой взгляд, получается очень естественно, с тонким пониманием характера каждого спортсмена», — отмечает скульптор Сергей Полегаев.
По итогу заседания приняли решение, что аллея будет украшать центральную часть Омска.
Предложение Юлии Ковалевской и инвестора проекта Алексея Глазачева отправили на доработку. Здесь возникли вопросы по цветовому решению и внешнему виду голубей, а также месту для их размещения, отмечает Сергей Шелест.
Пришли к мнению, что проект требуется «докрутить», — говорит мэр Сергей Шелест.