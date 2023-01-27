Не попасться на уловку. Омичам приходят листовки под видом квитанций за коммуналку

В конце прошлого года жителям Омска стали приходить квитанции по оплате услуг ЖКХ, в которых были строки о добровольном страховании жилья. В областной прокуратуре посчитали, что информация о страховке не подлежит включению в платежки, и действия энергосбытовой компании признали незаконными.