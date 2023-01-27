Не попасться на уловку. Омичам приходят листовки под видом квитанций за коммуналку

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
В почтовые ящики омичей в конце января стали приходить извещения, напоминающие квитанции по оплате коммунальных услуг. С таким вопросом обратились в редакцию читатели Города55.
Выяснилось, что листовки не что иное, как реклама компании, занимающейся поверкой счетчиков, замаскированная под квитанции.
«Предупреждаем Вас, что, согласно Федеральному закону, индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без проведения которой приборы считаются непригодными для учета водопотребления», — говорится в листовках.
Для достоверности в объявлении указаны тарифы на водоснабжение и водоотведение и даты проводимых по поверке работ.
Омичи считают, что такая реклама, очень похожая на квитанции, вводит в заблуждение потребителей услуг. Первыми на подобные листовки обратили внимание жители Амурского поселка.
«Я, конечно, разглядел. Но вот бабушки и дедушки могут не понять, позвонить, им услуги навяжут свои. И бумага даже как на квитанциях. Не понятно, почему вообще нам такая реклама приходит. Наш дом общежитием считается, у нас вообще индивидуальных счетчиков нет, только общие», — рассказал омич Дмитрий Плешков корреспонденту Города55.
В конце прошлого года жителям Омска стали приходить квитанции по оплате услуг ЖКХ, в которых были строки о добровольном страховании жилья. В областной прокуратуре посчитали, что информация о страховке не подлежит включению в платежки, и действия энергосбытовой компании признали незаконными.