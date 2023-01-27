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Published Сегодня, 04:58

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Updated Сегодня, 04:58

Отставка в правительстве. Министр образования Омской области может покинуть свой пост

27 января 2023, 04:58
Фото: Город55
Татьяна Дернова возглавляет региональное министерство образования с 2017 года.

Министр образования Омской области Татьяна Дернова может покинуть свой пост уже в начале следующей недели, сообщает издание «Коммерческие вести» со ссылкой на собственный источники.

Сообщается, что Татьяна Дернова самостоятельно приняла решение уйти с должности.  30 января был назван последним рабочим днём министра.  С новым местом работы Татьяна Васильевна определилась. 

Татьяна Дернова пришла в образование в 1989 году и работала учителем иностранных языков. В 1994 году она стала замдиректора гимназии № 19. С 2006 года ее пригласили на должность начальника отдела образования и воспитания по центральному округу Омска, а позже она стала первым заместителем директора департамента образования. С июля 2012 года Дернова перешла в министерство образования Омской области, где заняла должность первого заместителя министра. В 2017 году Татьяна Дернова возглавила ведомство.

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#Образование#Министр#Омск#Омская область#Татьяна Дернова#Евгений Игишев
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