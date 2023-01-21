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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

На трассе Омск-Тара в аварии погибла женщина

Сегодня, 03:54
Фото: Управление МВД России по Омской области
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в КамАЗ. От удара грузовик улетел в кювет.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, вчера днем, 20 января, дорожным полицейским поступило сообщение о ДТП с летальным исходом. Авария произошла на 145-м километре трассы Омск-Тара.

Установлено, что 47-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением,  выехал на встречку и врезался в КамАЗ. От удара грузовик улетел в кювет. В результате ДТП 41-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте, а водителя Renault отвезли в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 3 — получили травмы.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Тара#Смерть#ДТП#ЧП#Авария
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