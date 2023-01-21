На трассе Омск-Тара в аварии погибла женщина

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, вчера днем, 20 января, дорожным полицейским поступило сообщение о ДТП с летальным исходом. Авария произошла на 145-м километре трассы Омск-Тара.



Установлено, что 47-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в КамАЗ. От удара грузовик улетел в кювет. В результате ДТП 41-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте, а водителя Renault отвезли в больницу.