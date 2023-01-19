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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Омич перевел телефонным мошенникам больше миллиона рублей и чуть не лишился квартиры

Сегодня, 07:52
Фото: Управление МВД России по Омской области
Доверившись телефонным мошенникам, житель Омска лишился больше одного миллиона рублей. Звонивший аферист представился сотрудником «Федеральной службы безопасности по финансовой безопасности»

В пресс-службе полиции Омска сообщили, что с заявлением о хищении денег в правоохранительные органы обратился 56-летний местный житель. Во время опроса стражи порядка выяснили, что мужчина попался на уловку телефонных аферистов. Неизвестный позвонил омичу и представился сотрудником «Федеральной службы безопасности по финансовой безопасности» и сообщил: от его имени неизвестные проводят сомнительные финансовые операции.

«Поступил звонок. От моего имени снимают миллион рублей. Чтобы этого не произошло, нужно поехать в банк, снять деньги и положить в другой. Ездил. Мне по телефону говорили какой номер такси и какого цвета. Там можно было не говорить куда ехать, уже было оплачено. Вот в одном месте снял, в другом положил», — рассказал потерпевший следователям.

Мужчина поверил аферистам, получил кредиты в нескольких банках и отправил деньги по названным реквизитам. Также мошенники убедили омича в том, что ему необходимо продать свою недвижимость. Во время оформления сделки по продаже квартиры, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В 2022 году в регионе жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей. Правоохранительные органы напоминает о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, которые под различными предлогами уверяют вас предоставить им реквизиты банковских карт и счетов.

За прошлый год омичи перевели телефонным мошенникам больше 772 миллионов рублей
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#Евгений Игишев#Омск#Мошенники#Телефонные мошенники#Криминал#Видео
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