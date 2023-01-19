Омич перевел телефонным мошенникам больше миллиона рублей и чуть не лишился квартиры

Мужчина поверил аферистам, получил кредиты в нескольких банках и отправил деньги по названным реквизитам. Также мошенники убедили омича в том, что ему необходимо продать свою недвижимость. Во время оформления сделки по продаже квартиры, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.