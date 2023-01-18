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Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

За прошлый год омичи перевели телефонным мошенникам больше 772 миллионов рублей

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI
За две недели текущего года омичи отправили аферистам больше 14 миллионов
Больше четырех тысяч жителей Омской области стали жертвами интернет-мошенников и телефонных аферистов в 2022 году
В прокуратуре Омской области сообщили, что в 2022 году в регионе жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей. 
 
За две недели текущего года потерпевшими от действий дистанционных мошенников стали 75 жителей региона. Сумма ущерба составила больше 14 миллионов. К примеру, 5 января в правоохранительные органы обратилась 53-летняя жительница Омска, которая работает медицинской сестрой в лечебном учреждении, с заявлением о том, что ей накануне поступил звонок от неизвестных лиц.  Мошенники представились сотрудниками банка и под предлогом оформления кредита, похитили 399 тысяч рублей с ее банковской карты.
 
Прокуратура Омской области напоминает о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, которые под различными предлогами уверяют вас предоставить им реквизиты банковских карт и счетов.
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#Евгений Игишев#Омск#Криминал#Телефонные мошенники#Мошенники#Омская область
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