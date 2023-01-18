За прошлый год омичи перевели телефонным мошенникам больше 772 миллионов рублей

В прокуратуре Омской области сообщили, что в 2022 году в регионе жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей.
За две недели текущего года потерпевшими от действий дистанционных мошенников стали 75 жителей региона. Сумма ущерба составила больше 14 миллионов. К примеру, 5 января в правоохранительные органы обратилась 53-летняя жительница Омска, которая работает медицинской сестрой в лечебном учреждении, с заявлением о том, что ей накануне поступил звонок от неизвестных лиц. Мошенники представились сотрудниками банка и под предлогом оформления кредита, похитили 399 тысяч рублей с ее банковской карты.
Прокуратура Омской области напоминает о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, которые под различными предлогами уверяют вас предоставить им реквизиты банковских карт и счетов.