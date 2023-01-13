В новогодние праздники омич убил родного брата ударом головой об стену

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Одесском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» на 36-летнего местного жителя. Его винят в жестоком избиении старшего брата, который от полученных травм скончался. Сам инцидент произошел еще 1 января, но известно о нем стало только сейчас.
«Семья, двое братьев, сожительница одного из них и мать проживали в одном доме. Женщина благополучная. Работает, нормальный дом, а во т сыновья перебивались случайными заработками и злоупотребляли алкоголем», — рассказал Городу55 следователь Азовского МСО СКР по Омской области Юрий Савельев.
Днем 1 января братья после обильного употребления спиртного в очередной раз поругались. Младший стал выговаривать старшему, что тот опять сильно пьян, и в какой-то момент с силой ударил его головой об стену. Все это происходило на глазах сожительницы подозреваемого, которая и разняла мужчин.
«Матери братьев в тот момент дома не было, она ночевала у дочери. На следующее утро сожительница засобиралась на работу и позвала потерпевшего, который трудился дворником в местом магазине. Вышли они на улицу, но мужчина сослался на то, что у него сильно болит голова и вернулся в дом», — пояснили Савельев.
Позже вернулась мама мужчин и увидела, что ее старший сын в верхней одежде лежит на полу и от него разит алкоголем. Через некоторое время ее младший сын вновь накинулся на брата, стал бить его по лицу и пинать ногами. В итоге, чтобы утихомирить этот скандал, женщина вызвала полицейских.
«Наряд на вызов приехал, попытались поднять потерпевшего, но тот был в неадекватном состоянии. Мать мужчин сказала, что конфликт исчерпан, и полицейские уехали. Однако через непродолжительное время потерпевший перестал подавать признаки жизни», — сообщили следователь.
Экспертиза показала, что из-за удара головой об стену мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к гематоме и кровоизлиянию. Собственно, этот удар и стал причиной смерти.
Сейчас подозреваемый в этом смертельном избиении по ходатайству следствия арестован судом на 2 месяца и водворен в следственный изолятор.