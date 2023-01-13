В новогодние праздники омич убил родного брата ударом головой об стену

Позже вернулась мама мужчин и увидела, что ее старший сын в верхней одежде лежит на полу и от него разит алкоголем. Через некоторое время ее младший сын вновь накинулся на брата, стал бить его по лицу и пинать ногами. В итоге, чтобы утихомирить этот скандал, женщина вызвала полицейских.