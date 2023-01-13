Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В новогодние праздники омич убил родного брата ударом головой об стену

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Иллюстрация
Мужчина скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы через сутки после ссоры.

В Одесском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» на 36-летнего местного жителя. Его винят в жестоком избиении старшего брата, который от полученных травм скончался. Сам инцидент произошел еще 1 января, но известно о нем стало только сейчас.

«Семья, двое братьев, сожительница одного из них и мать проживали в одном доме. Женщина благополучная. Работает, нормальный дом, а во т сыновья перебивались случайными заработками и злоупотребляли алкоголем», — рассказал Городу55 следователь Азовского МСО СКР по Омской области Юрий Савельев.

Днем 1 января братья после обильного употребления спиртного в очередной раз поругались. Младший стал выговаривать старшему, что тот опять сильно пьян, и в какой-то момент с силой ударил его головой об стену.  Все это происходило на глазах сожительницы подозреваемого, которая и разняла мужчин.

«Матери братьев в тот момент дома не было, она ночевала у дочери. На следующее утро сожительница засобиралась на работу и позвала потерпевшего, который трудился дворником в местом магазине. Вышли они на улицу, но мужчина сослался на то, что у него сильно болит голова и вернулся в дом», — пояснили Савельев.

Позже вернулась мама мужчин и увидела, что ее старший сын в верхней одежде лежит на полу и от него разит алкоголем.  Через некоторое время ее младший сын вновь накинулся на брата, стал бить его по лицу и пинать ногами. В итоге, чтобы утихомирить этот скандал, женщина вызвала полицейских.

«Наряд на вызов приехал, попытались поднять потерпевшего, но тот был в неадекватном состоянии.  Мать мужчин сказала, что конфликт исчерпан, и полицейские уехали. Однако через непродолжительное время потерпевший перестал подавать признаки жизни», — сообщили следователь.

Экспертиза показала, что из-за удара головой об стену мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к гематоме и кровоизлиянию.  Собственно, этот удар и стал причиной смерти.

Сейчас подозреваемый в этом смертельном избиении по ходатайству следствия арестован судом на 2 месяца и водворен в следственный изолятор.

#Общество#Город#Происшествия#Суд#Омск#Омская область#Россия#Одесский район#Новости#Эксклюзивы#Новый год#Убийство#Следственный комитет#Василий Попов
Подпишитесь
В омском «Евромеде» сменилось руководство
Сегодня, 05:03
Омский депстрой признал, что стоимость дороги-дублера на Левобережье была завышена
Сегодня, 10:47
Погода изменит окончательный список купелей на Крещение в Омской области
Сегодня, 11:23
Камера. Мотор. Свадьба. Омичи выиграли в свадебном телешоу деньги на путешествие
Сегодня, 08:43
«Выкинуть, как тряпку». В Омске возобновят поиски живодера, выкинувшего кошку из окна
Сегодня, 08:13
Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
Сегодня, 09:00