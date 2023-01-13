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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Тушили 4 часа. В Омске ночью горел склад на 1200 «квадратов»

Сегодня, 09:28
Фото: пресс-служба МЧС Омской области

40 человек тушили ночью пожар в складском помещении на севере Омска

Погибших нет. Пожар в омских «Нефтяниках» тушили 4 часа.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что ночью в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на складе на проспекте Губкина в Советском округе. Приняли информацию в 03:36.

Локализовать возгорание удалось к 05:00, открытый огонь потушили за 20 минут. Полностью потушили пожар к 07:35, пришлось разбирать поврежденные конструкции на площади 1200 кв. м.

Работали на пожаре 7 служебных автомобилей и 40 пожарников, 2 звена газодымовой защиты. На момент прибытия службы здание вовсю горело внутри. Сообщается, что обращение поступило поздно, поэтому пожар успел развиться.

При пожаре на складе никто не пострадал. Напомним, вчера возбудили уголовное дело на сотрудницу «Омскгоргаза» после пожара в девятиэтажке.

Фото: пресс-служба МЧС Омской области
После пожара в омской девятиэтажке завели уголовное дело на работницу «Омскгоргаза»
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Склад
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