Тушили 4 часа. В Омске ночью горел склад на 1200 «квадратов»

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что ночью в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на складе на проспекте Губкина в Советском округе. Приняли информацию в 03:36.
Локализовать возгорание удалось к 05:00, открытый огонь потушили за 20 минут. Полностью потушили пожар к 07:35, пришлось разбирать поврежденные конструкции на площади 1200 кв. м.
Работали на пожаре 7 служебных автомобилей и 40 пожарников, 2 звена газодымовой защиты. На момент прибытия службы здание вовсю горело внутри. Сообщается, что обращение поступило поздно, поэтому пожар успел развиться.
При пожаре на складе никто не пострадал. Напомним, вчера возбудили уголовное дело на сотрудницу «Омскгоргаза» после пожара в девятиэтажке.