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После пожара в омской девятиэтажке завели уголовное дело на работницу «Омскгоргаза»

Сегодня, 08:25
Фото: Город55
Проверка продолжается, но теперь в рамках уголовного дела.

Прокуратура провела проверку вчерашнего пожара в девятиэтажном доме. По данным материалам возбуждено уголовное дело в отношении работницы АО «Омскгоргаз», которую подозревают в совершении преступления, по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и жизни потребителей), сообщают в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что около 12 часов 11 января 2023 года в доме по улице Бородина проводили работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования. Работница компании нарушила правила безопасности и не обесточила газовую плиту с электророзжигом.

В итоге газ загорелся, затем вспыхнула потолочная плитка, и огонь распространился по всей квартире. Огонь уничтожил имущество жильцов на сумму более одного миллиона рублей.

Дома в этот момент находилась 63-летняя хозяйка квартиры и 52-летняя женщина-слесарь, которые успели выбежать. Пострадавших нет, уточнили следователи.

Напомним, что на пожаре в Омске работали 35 спасателей. Вывели людей и потушили полностью за два часа

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Пожары#Новости#Омск#Омская область#Следственный комитет
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