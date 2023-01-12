После пожара в омской девятиэтажке завели уголовное дело на работницу «Омскгоргаза»

Прокуратура провела проверку вчерашнего пожара в девятиэтажном доме. По данным материалам возбуждено уголовное дело в отношении работницы АО «Омскгоргаз», которую подозревают в совершении преступления, по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и жизни потребителей), сообщают в областной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что около 12 часов 11 января 2023 года в доме по улице Бородина проводили работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования. Работница компании нарушила правила безопасности и не обесточила газовую плиту с электророзжигом.
В итоге газ загорелся, затем вспыхнула потолочная плитка, и огонь распространился по всей квартире. Огонь уничтожил имущество жильцов на сумму более одного миллиона рублей.
Дома в этот момент находилась 63-летняя хозяйка квартиры и 52-летняя женщина-слесарь, которые успели выбежать. Пострадавших нет, уточнили следователи.
Напомним, что на пожаре в Омске работали 35 спасателей. Вывели людей и потушили полностью за два часа.