Последствия визита генпрокурора. В Омске восстановили права слепых людей на чтение

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что восстановлены права инвалидов по зрению. Во время визита генпрокурора Игоря Краснова в Омск к нему на личном приеме обратился председатель омского отделения организации "Всероссийское общество слепых". Он сообщил, что инвалиды не обеспечены специальными устройствами для чтения.
В ходе проверки, инициированной генпрокурором, выяснилось, что целый год региональное отделение фонда социального страхования РФ не заключало контракты на поставку устройств, озвучивающих текст, а значит, и омичи с ограниченными возможностями здоровья не получали положенного оборудования.
Руководителю регионального отделения фонда внесли прокурорское представление. После вмешательства прокуратуры учреждение заключило необходимые контракты на приобретение "говорящих книг". Некоторым омичам раздали электронные сертификаты для самостоятельных покупок.