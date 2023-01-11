Последствия визита генпрокурора. В Омске восстановили права слепых людей на чтение

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что восстановлены права инвалидов по зрению. Во время визита генпрокурора Игоря Краснова в Омск к нему на личном приеме обратился председатель омского отделения организации "Всероссийское общество слепых". Он сообщил, что инвалиды не обеспечены специальными устройствами для чтения.