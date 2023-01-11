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Последствия визита генпрокурора. В Омске восстановили права слепых людей на чтение

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Омским слепым вручили сертификаты на "говорящие книги" после вмешательства Краснова

Контракты на поставку реабилитационного оборудования для слепых омичей не заключались около года.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что восстановлены права инвалидов по зрению. Во время визита генпрокурора Игоря Краснова в Омск к нему на личном приеме обратился председатель омского отделения организации "Всероссийское общество слепых". Он сообщил, что инвалиды  не обеспечены специальными устройствами для чтения. 

В ходе проверки, инициированной генпрокурором, выяснилось, что целый год  региональное отделение фонда социального страхования РФ не заключало контракты на поставку устройств, озвучивающих текст, а значит, и омичи с ограниченными возможностями здоровья не получали положенного оборудования.

Руководителю регионального отделения фонда внесли прокурорское представление. После вмешательства прокуратуры учреждение заключило необходимые контракты на приобретение "говорящих книг". Некоторым омичам раздали электронные сертификаты для самостоятельных покупок. 

Прокуроры помогли омским детям-инвалидам получить лекарства и лечебное питание
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Игорь Краснов#Социальный фонд#Инвалиды#Средства реабилитации#Контракт
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