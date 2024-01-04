gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Игорь Краснов

Выбрать дату
2024
Кустурица, Чебатков и рэпер Dizaster. Что в 2023 году говорили об Омске знаменитости
4 января, 12:05
2023
В Омской области восстановили водоснабжение после вмешательства генпрокурора Краснова
Всего прокуроры внесли более 60 представлений, направили в суд 13 исковых заявлений.
21 апреля 2023, 11:13
Омским студентам-летчикам организовали практику после вмешательства генпрокурора
Курсанты летно-технического колледжа налетали положенные часы в коммерческих авиакомпаниях.
31 марта 2023, 02:31
Омской области выделили 6 школьных автобусов после вмешательства генпрокурора
Почти 600 детей теперь будут подвозить к образовательным учреждениям на транспорте.
28 марта 2023, 03:12
Декорации для съемок сцен апокалипсиса. Путину доложили об аварийных домах в Омске
В конце прошлого года генеральный прокурор провел личный прием омичей.
16 марта 2023, 05:51
Проблему с пригородным автобусом в Омске решили только после визита генпрокурора
В поселок Омский пустили дополнительные шесть рейсов и добавили одну остановку.
30 января 2023, 06:50
Омичам рассказали об итогах визита в регион генпрокурора и федеральной комиссии
Губернатор во время пресс-конференции ответил на вопрос главного редактора Города55 Алексея Гошкодера.
25 января 2023, 05:40
Мусорную свалку в Омской области убрали только после вмешательства генпрокуратуры
В Исилькульском районе убрали несанкционированную свалку мусора после обращения местных жителей к генеральному прокурору России Игорю Краснову
18 января 2023, 04:15
Последствия визита генпрокурора. В Омске восстановили права слепых людей на чтение
Контракты на поставку реабилитационного оборудования для слепых омичей не заключались около года.
11 января 2023, 13:13
Взгляд со стороны. Омск собрал о себе немало противоречивых мнений за 2022 год
4 января 2023, 08:20
2022
Теперь официально. В Омской области утвердили и. о. главного прокурора
После визита генпрокурора в Омской области произошло официальное назначение и. о. руководителя региональной прокуратуры. Им остался Андрей Хамошин.
12 декабря 2022, 05:29
Визит генпрокурора Краснова в Омск, массовые взрывы газа, подготовка к Новому году
11 декабря 2022, 08:02
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
8 декабря 2022, 11:58
Губернатор Омской области прокомментировал ситуацию с «нерадивыми газовиками»
Визит генпрокурора Игоря Краснова устроил омским чиновникам «встряску». Губернатор прокомментировал обращение омичей к генпрокурору по поводу уголовного дела над газовиками.
7 декабря 2022, 08:01
Омичи пожаловались на аварийное жилье генпрокурору Краснову во время личного приема
В ходе рабочего визита в Омск Игорь Краснов провел личный прием граждан. Омичи пожаловались на невыносимую жизнь в аварийных домах.
6 декабря 2022, 10:47
В Омск прибыл генпрокурор России Игорь Краснов
6 декабря 2022, 04:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика