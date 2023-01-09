В Омске под окнами дома нашли тело уборщицы из «Бауцентра»

В Омске следователи выясняют все обстоятельства гибели 46-летней женщины, тело которой с многочисленными травмами нашли у дома по улице Лермонтова, 57.
«7 января около 23:16 поступило сообщение, что случайные прохожие нашли у дома тело женщины с телесными повреждениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Личность погибшей установили сразу, ей оказалась жительница этого же дома, которая работала уборщицей в «Бауцентре».
Следователи и оперативники опросили очевидцев и родственников погибшей и исключили из версий произошедшего криминал и несчастный случай. Предварительно, омичка совершила суицид. Проверка по факту это смерти продолжается.
Добавим, что на первом этаже дома на улице Лермонтова, 57 находится участковый пункт полиции, а само здание является бывшим общежитием.