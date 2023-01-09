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В Омске под окнами дома нашли тело уборщицы из «Бауцентра»

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI
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Трагедия произошла в Рождественский вечер, 7 января.

В Омске следователи выясняют все обстоятельства гибели 46-летней женщины, тело которой с многочисленными травмами нашли у дома по улице Лермонтова, 57.

«7 января около 23:16 поступило сообщение, что случайные прохожие нашли у дома тело женщины с телесными повреждениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Личность погибшей установили сразу, ей оказалась жительница этого же дома, которая работала уборщицей в «Бауцентре».

Следователи и оперативники опросили очевидцев и родственников погибшей и исключили из версий произошедшего криминал и несчастный случай. Предварительно, омичка совершила суицид. Проверка по факту это смерти продолжается.

Добавим, что на первом этаже дома на улице Лермонтова, 57 находится участковый пункт полиции, а само здание является бывшим общежитием.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#ЧП#Труп#Следственный комитет
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