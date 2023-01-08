Справка или тест. Для омичей, летящих в Таиланд, обновили правила из-за ковида

Рейсы из Омска в таиландский город Паттайя выполняет чартерный перевозчик «AZUR air». В его телеграм-канале сообщается о новых правилах для туристов.
С 9 января 2023 года вылет в курортную страну возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, либо по прилету — прохождение ПЦР-теста.
Необходимые документы нужно предъявить при регистрации на рейс. Если их нет, то ПЦР-тест обязателен. С механизмом прохождения всех процедур помогут сотрудники аэропортов.
Отметим, правила не касаются пассажиров младше 18 лет.