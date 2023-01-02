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Калачинская обновка. Жители Омской области встретили Новый год в новом парке

Сегодня, 07:09
Фото: omskportal.ru/
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Построенный по гранту парк встретил свой первый Новый год с жителями Омской области

Построенный по гранту парк культуры и отдыха в Калачинске встречает гостей и жителей города.

Парк «Калач на Оми», построенный в рамках проекта по благоустройству, стал центром празднования Нового года в Калачинске. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Омской области.

Парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина встретил гостей новогодней елкой, ледяным лабиринтом с двумя горками, а также фигурами Деда Мороза и Снегурочки.

В парке появились прогулочные тропинки для пешеходов, лыжероллерная трасса, две сцены для проведения мероприятий, спортивная площадка, площадка для воркаута, смотровые зоны, зоны отдыха, система пирсов, общественные туалеты, кафе и карусель. Из федерального, областного и местного бюджетов на реализацию проекта было направлено около 105 млн рублей.

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Фото: omskportal.ru/

Специально к Новому году для детей и их родителей здесь был возведен снежный городок со светодиодными инсталляциями. В центре городка установлена новогодняя елка, открыты для посещения ледяной лабиринт и две горки.

Напомним, в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» Калачинск стал призером всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Город выиграл федеральный грант в размере 70 млн рублей. Реализацию проекта «Калач на Оми» завершили в 2022 году.

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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Строительство#Новости#Омская область#Калачинск#Национальные проекты#Парк#Парк культуры и отдыха
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