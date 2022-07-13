Появилось видео обысков по уголовному делу при благоустройстве «Калача на Оми»

Напомним, уголовным делом обернулось благоустройство парка "Калач на Оми". В мошенничестве подозревают омскую фирму "ЗавГор". Строительная компания неоднократно нарушала условия контракта, но все равно получила полную сумму. Работы проводились в 2021 году, их оценили в 92 миллиона рублей. Заказчик контролировал выполнение работ, и после их окончания представители районной администрации подписали акт приемки без замечаний. Однако через некоторое время стало известно о грубых нарушениях.