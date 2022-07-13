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Появилось видео обысков по уголовному делу при благоустройстве «Калача на Оми»

Появилось видео обысков по уголовному делу при благоустройстве «Калача на Оми»

Вчера, 15:56
Фото: УФСБ России по Омской области
Подрядчика «ЗавГор» подозревают в мошенничестве в благоустройстве по нацпроекту.

В распоряжении Города55 появилось видео обысков фирмы «ЗавГор» которую подозревают в крупном мошенничестве при благоустройстве парка в Калачинске. На записи видно, как сотрудники УФСБ проверяют документы. Представители фирмы просят оперативников быстрее закончить неприятную процедуру, чтобы не портить облик компании в глазах новых сотрудников.

Напомним, уголовным делом обернулось благоустройство парка "Калач на Оми". В мошенничестве подозревают омскую фирму "ЗавГор". Строительная компания неоднократно нарушала условия контракта, но все равно получила полную сумму. Работы проводились в 2021 году, их оценили в 92 миллиона рублей. Заказчик контролировал выполнение работ, и после их окончания представители районной администрации подписали акт приемки без замечаний. Однако через некоторое время стало известно о грубых нарушениях. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск#Мошенничество#Благоустройство#Парк#Уголовное дело#Видео
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