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«Сюрприз удался». Полиция заинтересовалась платной горкой в омском Амуре-2

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
иллюстрация

Законность установки платной горки в Омске проверит полиция

На зимнее сооружение пожаловались местные жители. Раньше развлечения были бесплатными.

Омичи сообщили в соцсетях о неожиданном новогоднем сюрпризе. В микрорайоне Амур-2 установили горку, правда, за развлечение придется заплатить. «Сюрприз удался», — описывает ситуацию местная жительница в группе «Ревизорро Омск».

Помимо стоимости горожан возмущает и безопасность сооружения, якобы с горки можно влететь в столб. Известно, что ночью «дорогой аттракцион» закрывается на замок. Жители сообщают, раньше зимними забавами занималась управляющая компания, все было бесплатно. Теперь же это — дело рук частников.

На общественное недовольство ответили в мэрии. Выяснилось, земельный участок, где находится горка, арендует компания «Стройбетон». В подобных случаях администрация не разрешает установку, поскольку это территория третьих лиц.

«Специалисты окружной администрации направили информацию в отдел полиции 11, сотрудники которого выехали на территорию для проведения проверки, по состоянию на 19.00 часов 24 декабря доступ на горку был ограничен. Вопрос  находится на контроле у окружной Администрации, определяется правомерность размещения объекта и осуществление предпринимательской деятельности», — заключили чиновники.

#Общество#Город#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Горки#Мэрия#Полиция
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