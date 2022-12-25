«Сюрприз удался». Полиция заинтересовалась платной горкой в омском Амуре-2

Омичи сообщили в соцсетях о неожиданном новогоднем сюрпризе. В микрорайоне Амур-2 установили горку, правда, за развлечение придется заплатить. «Сюрприз удался», — описывает ситуацию местная жительница в группе «Ревизорро Омск».
Помимо стоимости горожан возмущает и безопасность сооружения, якобы с горки можно влететь в столб. Известно, что ночью «дорогой аттракцион» закрывается на замок. Жители сообщают, раньше зимними забавами занималась управляющая компания, все было бесплатно. Теперь же это — дело рук частников.
На общественное недовольство ответили в мэрии. Выяснилось, земельный участок, где находится горка, арендует компания «Стройбетон». В подобных случаях администрация не разрешает установку, поскольку это территория третьих лиц.
«Специалисты окружной администрации направили информацию в отдел полиции 11, сотрудники которого выехали на территорию для проведения проверки, по состоянию на 19.00 часов 24 декабря доступ на горку был ограничен. Вопрос находится на контроле у окружной Администрации, определяется правомерность размещения объекта и осуществление предпринимательской деятельности», — заключили чиновники.