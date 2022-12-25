«Сюрприз удался». Полиция заинтересовалась платной горкой в омском Амуре-2

Помимо стоимости горожан возмущает и безопасность сооружения, якобы с горки можно влететь в столб. Известно, что ночью «дорогой аттракцион» закрывается на замок. Жители сообщают, раньше зимними забавами занималась управляющая компания, все было бесплатно. Теперь же это — дело рук частников.