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Омлет для гурманов. В Омске становится все больше яиц и меньше молока

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске стало больше мяса и яиц, но меньше молока

Местные статистики рассказали о производстве одних из важнейших продуктов.

За 11 месяцев 2022 года в Омской области увеличилось производство мяса и яиц. Омскстат сравнил показатели с прошлогодними.

Выпущено почти 171 тысяча тонн мяса (+1,3%), свыше 566 тысяч тонн молока (-0,9%) и около 800 миллионов штук яиц (+58,5%).

Сокращение надоя молока более, чем на пять тысяч тонн эксперты объясняют уменьшением стада коров в сельскохозяйственных организациях.

 

Напомним, ранее мы сообщали о численности поголовья птиц и крупного рогатого скота.

Сельхоз-арифметика. В Омске становится больше птиц и меньше животных
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#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Сельское хозяйства#Производство#Яйца#Статистика#Омскстат
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