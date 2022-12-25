Омлет для гурманов. В Омске становится все больше яиц и меньше молока

Напомним, ранее мы сообщали о численности поголовья птиц и крупного рогатого скота.
За 11 месяцев 2022 года в Омской области увеличилось производство мяса и яиц. Омскстат сравнил показатели с прошлогодними.
Выпущено почти 171 тысяча тонн мяса (+1,3%), свыше 566 тысяч тонн молока (-0,9%) и около 800 миллионов штук яиц (+58,5%).
Сокращение надоя молока более, чем на пять тысяч тонн эксперты объясняют уменьшением стада коров в сельскохозяйственных организациях.
Напомним, ранее мы сообщали о численности поголовья птиц и крупного рогатого скота.