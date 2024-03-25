gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Реабилитационный центр

Выбрать дату
2024
Будет проверка. Омский следком возбудил уголовное дело после нарушения прав инвалида
25 марта, 11:40
2023
«Помощь в любых направлениях». Как в Омске работают с детьми-инвалидами
19 августа 2023, 05:21
2022
В Омске умерла экс-директор Нежинского геронтологического центра
Наталья Подойменко была Почетным гражданином Омской области.
22 декабря 2022, 05:33
Подростки из омского реабилитационного центра попали в сложную ситуацию
Руководство оставило несовершеннолетних без демисезонной одежды и вещей первой необходимости.
19 октября 2022, 04:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика