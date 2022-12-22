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Не стерпел оскорбления. Житель Омской области до смерти запинал пенсионера

Сегодня, 06:36
Фото: 1MI
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Потерпевший скончался от обильного внутреннего кровотечения.

В Большеуковском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» на 36-летнего мужчину. Его винят в жестокой расправе над 63-летним пенсионером.

«В воскресенье, 18 декабря, в одном из частных домов в селе Большие Уки нашли тело пенсионера без видимых признаков насильственной смерти. Однако вскрытие показало, что пенсионер скончался от обильных повреждений внутренних органов», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Через несколько дней следователи и оперативники регионального УМВД задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний знакомый потерпевшего. Как выяснил Город55, в день убийства мужчины выпивали за одним столом и в какой-то момент поругались.

Во время ссоры пожилой мужчина стал оскорблять молодого приятеля. Тот, по его словам, не стерпел оскорбления, набросился на пенсионера с кулаками и несколько раз пнул его в живот.  Эти удары вызвали обильное внутреннее кровотечение,  от которых сельчанин и скончался.

По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого в СИЗО. Расследование дела продолжается.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Большие Уки#Убийство#Жесть#Пенсионеры#Следственный комитет
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