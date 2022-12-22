Не стерпел оскорбления. Житель Омской области до смерти запинал пенсионера

В Большеуковском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» на 36-летнего мужчину. Его винят в жестокой расправе над 63-летним пенсионером.
«В воскресенье, 18 декабря, в одном из частных домов в селе Большие Уки нашли тело пенсионера без видимых признаков насильственной смерти. Однако вскрытие показало, что пенсионер скончался от обильных повреждений внутренних органов», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Через несколько дней следователи и оперативники регионального УМВД задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний знакомый потерпевшего. Как выяснил Город55, в день убийства мужчины выпивали за одним столом и в какой-то момент поругались.
Во время ссоры пожилой мужчина стал оскорблять молодого приятеля. Тот, по его словам, не стерпел оскорбления, набросился на пенсионера с кулаками и несколько раз пнул его в живот. Эти удары вызвали обильное внутреннее кровотечение, от которых сельчанин и скончался.
По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого в СИЗО. Расследование дела продолжается.