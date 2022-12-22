Не стерпел оскорбления. Житель Омской области до смерти запинал пенсионера

Во время ссоры пожилой мужчина стал оскорблять молодого приятеля. Тот, по его словам, не стерпел оскорбления, набросился на пенсионера с кулаками и несколько раз пнул его в живот. Эти удары вызвали обильное внутреннее кровотечение, от которых сельчанин и скончался.