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После дикой метели из Омска вывезли больше 400 «КАМАЗов» со снегом

Сегодня, 06:00
Фото: мэрия Омска

На улицах Омска после метели собрали почти 7 кубометров снега

Дорожники работали со вчерашнего дня на протяжении ночи.

В мэрии Омска рассказали об итогах уборки города после сильнейших снегопадов. Ранее сообщалось, что на борьбу со снегом направили 412 единиц снегоуборочной спецтехники и 727 рабочих и механизаторов.

Рабочие очищали остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, лестничные спуски, подъезды и подходы к санплощадкам в частном секторе, а также пешеходные зоны в скверах, на бульварах и на других общественных пространствах. Всего за сутки в городе собрали порядка 6.5 тысяч кубометров снега — это больше 400 самосвалов.

Отмечается, что сегодня, 20 декабря, работы продолжатся. 

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Снег#Камаз#Самосвал#Вывоз снега
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