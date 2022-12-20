После дикой метели из Омска вывезли больше 400 «КАМАЗов» со снегом

Рабочие очищали остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, лестничные спуски, подъезды и подходы к санплощадкам в частном секторе, а также пешеходные зоны в скверах, на бульварах и на других общественных пространствах. Всего за сутки в городе собрали порядка 6.5 тысяч кубометров снега — это больше 400 самосвалов.