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Рекорд за рекордом. В Омске дворники наравне с тракторами вышли на борьбу со снегом

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске больше 1 000 дворников расчищали снежные завалы

Рабочие весь день убирали снег, в том числе простыми лопатами.

В Омске после серьезных снегопадов на улицы вместе с дорожной техникой вышло рекордное число дворников. Только в Ленинском округе на смену вышли 417 дворников, а в Центральном — 529. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Омска.

В течение дня на улицах Омска работали более 240 единиц техники и 266 рабочих. Последние ручную очищали снег на подходах к остановкам, пешеходным переходам, лестничные спуски.

Также снег машинами пришлось вывозить с улиц Крупской, Лизы Чайкиной, 21-й Амурской, Лукашевича, пр. Мира, на территории Соборной площади, на проезжей части путепроводов по ул. 4-й Кировской и Торговой. Отмечается, что в скверах и парках также вручную убирают снег чтобы не повредить покрытие и деревья.

Отмечается, что максимум техники выйдет на дорогу после вечерних пробок, около восьми часов вечера. Предварительно в ночное время планируется задействовать 154 единицы снегоуборочной техники. Сколько кубометров снега планируется вывезти, в мэрии не уточняют.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Дворник#Снег#Дорожная техника
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