Рекорд за рекордом. В Омске дворники наравне с тракторами вышли на борьбу со снегом

Также снег машинами пришлось вывозить с улиц Крупской, Лизы Чайкиной, 21-й Амурской, Лукашевича, пр. Мира, на территории Соборной площади, на проезжей части путепроводов по ул. 4-й Кировской и Торговой. Отмечается, что в скверах и парках также вручную убирают снег чтобы не повредить покрытие и деревья.