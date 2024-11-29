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Камаз

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2024
В результате ДТП в Омской области пострадали семь человек
В Шербакульском районе произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого автобус перевернулся.
29 ноября, 12:00
Не успел затормозить. В Советском округе Омска перевернулся КамАЗ с песком
5 июля, 06:35
2023
Омский сельчанин пытался угнать фуру, но испугался и уехал домой на такси
В грузовом автомобиле находились купленные им пиломатериалы.
26 августа 2023, 07:36
На окраине Омска КамАЗ с углем провалился в яму
Инцидент с грузовым автомобилем произошел на улице 1-й Красной звезды.
21 февраля 2023, 13:09
2022
После дикой метели из Омска вывезли больше 400 «КАМАЗов» со снегом
Дорожники работали со вчерашнего дня на протяжении ночи.
20 декабря 2022, 06:00

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