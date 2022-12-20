Что ждет омичей во время ремонта. Скоро начнутся работы на Ленинградском мосту

Подрядчик ООО «СтройТраст» по данным департамента строительства уже провел все необходимые подготовительные мероприятия, сейчас дорабатывается рабочая документация, и с января 2023 года начнутся строительно-монтажные работы. Закончить капитальный ремонт по контракту должны до 31 мая 2024 года.