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Что ждет омичей во время ремонта. Скоро начнутся работы на Ленинградском мосту

Сегодня, 12:24
Фото: Город55
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Омичам рассказали подробности о грядущем ремонте Ленинградского моста

Начнут перекрывать мост уже в феврале. Ремонт продлится около полутора лет, но омичам обещали оставлять 2 полосы.

Пресс-служба администрации Омска анонсировала грядущие перемены в движении с левого берега Иртыша и обратно. Ленинградский мост начнут ремонтировать уже с февраля.

Подрядчик ООО «СтройТраст» по данным департамента строительства уже провел все необходимые подготовительные мероприятия, сейчас дорабатывается рабочая документация, и с января 2023 года начнутся строительно-монтажные работы. Закончить капитальный ремонт по контракту должны до 31 мая 2024 года.

В департаменте особо отметили, что перекрывать Ленинградский мост полностью не будут. Движение организуют по двухполосной схеме. Первые ограничения появятся в феврале, перекроют полосу по той стороне, где едут с Левобережья в центр города.

В целом, ремонт предстоит глобальный. Будут приводить в порядок опоры моста и пролетные строения, сопряжение моста с насыпью укрепят. Отремонтируют и само полотно.

Пешеходов ждут долгожданные изменения. Обещали отремонтировать лестницы, полностью заменят консоли пешеходных зон. Людям предоставят больше места за счет переноса фонарных столбов и опор контактной сети за пределы тротуаров.

Напомним, в следующем году ремонтировать будут три моста в центре города одновременно.  Также мы подробно рассказывали о том, почему подрядчиком выбрали «СтройТраст».

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Ленинградский мост#Капитальный ремонт
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