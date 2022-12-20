Что ждет омичей во время ремонта. Скоро начнутся работы на Ленинградском мосту

Пресс-служба администрации Омска анонсировала грядущие перемены в движении с левого берега Иртыша и обратно. Ленинградский мост начнут ремонтировать уже с февраля.
Подрядчик ООО «СтройТраст» по данным департамента строительства уже провел все необходимые подготовительные мероприятия, сейчас дорабатывается рабочая документация, и с января 2023 года начнутся строительно-монтажные работы. Закончить капитальный ремонт по контракту должны до 31 мая 2024 года.
В департаменте особо отметили, что перекрывать Ленинградский мост полностью не будут. Движение организуют по двухполосной схеме. Первые ограничения появятся в феврале, перекроют полосу по той стороне, где едут с Левобережья в центр города.
В целом, ремонт предстоит глобальный. Будут приводить в порядок опоры моста и пролетные строения, сопряжение моста с насыпью укрепят. Отремонтируют и само полотно.
Пешеходов ждут долгожданные изменения. Обещали отремонтировать лестницы, полностью заменят консоли пешеходных зон. Людям предоставят больше места за счет переноса фонарных столбов и опор контактной сети за пределы тротуаров.
Напомним, в следующем году ремонтировать будут три моста в центре города одновременно. Также мы подробно рассказывали о том, почему подрядчиком выбрали «СтройТраст».