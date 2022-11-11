Омичей ждет капитальный ремонт сразу трех мостов

Сегодня, 11 ноября, в Омском горсовете прошли публичные слушания проекта бюджета города на 2023 и плановые 2024–2025 годы. Доходная часть муниципальной казны на следующий год составит 29.5 млрд рублей.
55% средств направят на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику. Остальные деньги используют для благоустройства, вопросов инфраструктуры, транспорта, нацпроектов и другого. Расходы превысят доходы бюджета на 1.4 млрд рублей.
Планируется, что в следующем году отремонтируют три моста: имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградский и Комсомольский. Эти мосты ждет капитальный ремонт.