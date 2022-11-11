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Омичей ждет капитальный ремонт сразу трех мостов

11 ноября 07:21
Фото: 1MI

В Омске в 2023 году капитально отремонтируют три моста

Планируется, что в порядок приведут Комсомольский, Ленинградский и мост 60-летия ВЛКСМ.

Сегодня, 11 ноября, в Омском горсовете прошли публичные слушания проекта бюджета города на 2023 и плановые 2024–2025 годы. Доходная часть муниципальной казны на следующий год составит 29.5 млрд рублей.

55% средств направят на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику. Остальные деньги используют для благоустройства, вопросов инфраструктуры, транспорта, нацпроектов и другого. Расходы превысят доходы бюджета на 1.4 млрд рублей.

Планируется, что в следующем году отремонтируют три моста: имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградский и Комсомольский. Эти мосты ждет капитальный ремонт.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Капремонт#Мост#Ленинградский мост#Мост 60-летия BЛКСМ#Комсомольский мост#Бюджет
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