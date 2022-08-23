Депстрой будет судиться с подрядчиком по ремонту Ленинградского моста в Омске

Недавно омское ООО «Стройтраст» забрало сразу два контракта, которые касаются Ленинградского моста. Это, собственно, договор на капитальный ремонт мостового сооружения, а также на выполнение работ по устройству новой развязки к нему в Кировском округе. Город55 решил внимательно проанализировать деятельность «Стройтраста» и выяснить, что это за компания, как и какие объекты она строила.
Восемь лет на госконтрактах
Согласно открытым данным, ООО «Стройтраст» было зарегистрировано 31 октября 2011 года. С момента основания и по сегодняшний день учредителем и генеральным директором общества является омский предприниматель Арман Акопян.
Основным видом деятельности компании все эти годы остается строительство жилых и нежилых зданий, хотя чаще всего она забирает контракты на строительство автомобильных дорог и магистралей.
За 2021 год выручка «Стройтраста» составила 666.4 млн руб, упав на 43% по сравнению с годом предыдущим. Чистая прибыль при этом составила всего 2.1 млн руб. Все активы компании на сегодняшний день оцениваются в 1 млрд руб. Самым успешным по выручке за все 11 лет существования «Стройтраста» стал 2020 год — 1.2 млрд руб. Чистая прибыль при этом была меньше, чем годом позже, — 1.7 млн руб.
На Госзакупках общество появилось только на четвертый год своего существования — в 2014 году. Однако сразу взяло неплохой старт, заключив 1 декабря 2014 года контракт более чем на 147 млн рублей с московским ГКУ «Развитие московского региона» на ремонт дорог, автомагистралей и улиц столицы. В следующем году «Стройтраст» переориентировался на Омскую область, забрав контракты на ремонт дорог в сельских районах на сумму 27.2 млн руб.
Затем основными заказчиками компании стали БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области». Хотя были и исключения. В 2016 году «Стройтраст» заключил сразу 23 контракта — самый крупный «улов» в истории фирмы. Среди заказчиков тогда даже значилось Минэкономразвития РФ с работами по реконструкции дорог к московскому санаторию «Вороново» в поселке Вороновское.
И все же самым удачным по суммам контрактов для «Стройтраста» стал 2022 год. Цена ремонта Ленинградского моста – свыше 1.9 млрд руб, развязки – еще более 242.5 млн.
Помимо этого компания уже имеет в работе три действующих договора на сумму 937.6 млн руб: капитальный ремонт дублера улицы Лукашевича в Омске, ремонтные работы на трассах Таврическое – Новоселецк и Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка в Омской области. То есть к текущему моменту «Стройтраст» законтрактован уже на 3.1 млрд руб.
Штрафы и неустойки
Практически любой госконтракт в дорожной отрасли или строительстве непременно преследуют различные штрафы и неустойки за некачественно выполненные работы или просрочку обязательств. Не обошли они стороной и «Стройтраст».
Так, за пять лет, начиная с октября 2017 года, компания насобирала уже 32 штрафа. Последний датирован 17 февраля текущего года, а самый крупный, на сумму более 12.8 млн рублей, был по контракту на ремонт дорог в районах Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно в Москве, которым «Стройтраст» занимался с 2018 по 2020 год.
Справедливости ради отметим, что это далеко не самый крупный итог по штрафам у омских дорожников. У других фирм были и крупнее. О них Город55 рассказывал в проекте «Кто и как ремонтирует дороги в Омске».
Засудились
А вот в судах, особенно в арбитражных, «Сройтраст» весьма частный гость. На сегодня имеется 90 судебных дел с участием компании, в 78 из них она выступала или выступает в качестве ответчика.
Последний к данной минуте иск в адрес общества поступил от омского УДХБ 2 августа текущего года. Есть иск и от департамента строительства Администрации города Омска, который выступает заказчиком реконструкции Ленинградского моста. Согласно карточке дела, он поступил в Арбитражный суд Омской области 15 июня 2022 года, то есть за полтора месяца до заключения контракта на работы по мостовому сооружению.
Как выяснил Город55, депстрой в суде требует, чтобы «Стройтраст» устранил недостатки по контракту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста имени 60-летия Победы (Метромоста) по улице 3-й Островской, улицы Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета».
В частности, в материалах по делу прописаны следующие недостатки: «колееобразование на двух участках протяженностью более 28.5 метров». Сейчас это дело уже принято к рассмотрению, и на 14 сентября назначено первое судебное заседание.
Отметим, что, несмотря на довольно-таки серьезные претензии по этому объекту, отказать в заключении договоров на Ленинградский мост заказчик попросту не мог. Согласно закону, заказчик обязан заключать договор с победителем аукциона или с единственным поставщиком, если не имеется веских оснований для отказа. К сожалению, суды и просрочки таковыми не являются.
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Подводя итог анализа деятельности «Стройтраста», можно сказать следующее: на рынке компания давно, выручка стабильная, но основная ее масса — это доходы от госконтрактов. По прошлым подрядам у заказчиков имелись и имеются претензии, что видно по штрафам и неустойкам.
Не всегда эти претензии удовлетворяются «Стройтрастом» в добровольном порядке, и тогда заказчики ищут правды в суде, причем довольно-таки часто: количество дел, где в качестве ответчика выступает ООО «Стройтраст», просто зашкаливает.