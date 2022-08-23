Депстрой будет судиться с подрядчиком по ремонту Ленинградского моста в Омске

За 2021 год выручка «Стройтраста» составила 666.4 млн руб, упав на 43% по сравнению с годом предыдущим. Чистая прибыль при этом составила всего 2.1 млн руб. Все активы компании на сегодняшний день оцениваются в 1 млрд руб. Самым успешным по выручке за все 11 лет существования «Стройтраста» стал 2020 год — 1.2 млрд руб. Чистая прибыль при этом была меньше, чем годом позже, — 1.7 млн руб.