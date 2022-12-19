Ни пройти, ни проехать. Омичей возмутила плохая уборка снега

Сегодня утром, 19 декабря, омичи столкнулись с последствиями непогоды. В городе выпал снег, который привел к образованию пробок на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы достигли отметки в 7 баллов. В паблике «Аварийный Омск» появился пост от омича, который пожаловался на плохую уборку снега в городе. Мужчина заявил, что очень тяжело проехать по проспекту Мира от «Кристалла» в сторону Лукьяновки.
В комментариях мнения горожан разделились. Одни комментаторы считают, что жителям города нужно быть терпимее к вопросу уборки снега. Поскольку дорожные службы не могут приступать к работе, когда «за землю упала первая снежинка». Другие омичи считают, что если бы технику вывели на дороги около 5 часов утра, и продолжали уборку во время снегопада, то проблемы с пробками не возникло бы.