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Ни пройти, ни проехать. Омичей возмутила плохая уборка снега

Сегодня, 04:10
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались на плохую уборку снега в городе

Омичи оказались недовольны тем, что улицы засыпало снегом, из-за чего образовались пробки.

Сегодня утром, 19 декабря, омичи столкнулись с последствиями непогоды. В городе выпал снег, который привел к образованию пробок на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы достигли отметки в 7 баллов. В паблике «Аварийный Омск» появился пост от омича, который пожаловался на плохую уборку снега в городе. Мужчина заявил, что очень тяжело проехать по проспекту Мира от «Кристалла» в сторону Лукьяновки.

В комментариях мнения горожан разделились. Одни комментаторы считают, что жителям города нужно быть терпимее к вопросу уборки снега. Поскольку дорожные службы не могут приступать к работе, когда «за землю упала первая снежинка». Другие омичи считают, что если бы технику вывели на дороги около 5 часов утра, и продолжали уборку во время снегопада, то проблемы с пробками не возникло бы.

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#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Соцсети#Жалоба#Снегопад
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