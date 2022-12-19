Ни пройти, ни проехать. Омичей возмутила плохая уборка снега

В комментариях мнения горожан разделились. Одни комментаторы считают, что жителям города нужно быть терпимее к вопросу уборки снега. Поскольку дорожные службы не могут приступать к работе, когда «за землю упала первая снежинка». Другие омичи считают, что если бы технику вывели на дороги около 5 часов утра, и продолжали уборку во время снегопада, то проблемы с пробками не возникло бы.