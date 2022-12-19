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Последствия снегопада. Дикая метель в Омске парализовала движение на дорогах

Сегодня, 02:47
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске из-за снегопада образовались 7-балльные пробки

Город накрыл сильный снегопад. Из-за него на дорогах произошел настоящий хаос.

Сегодня утром, 19 декабря, на Омск обрушился снегопад. Из-за непогоды в первую очередь пострадали водители автомобилей. С раннего утра на дорогах образовались серьезные пробки.

По данным сервиса Яндекс.Карты, к 8:45 заторы на дорогах достигли уровня 7 баллов. Встал колом весь центр города. Несколько аварий произошли на кольце в Кировском округе, а также на Ленинградском мосту и съезде с него.

Заторы образовались на улицах 10 лет Октября, Думская, Гагарина, проспект Маркса, Иртышская Набережная, Масленникова, Куйбышева, Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной. Также с пробками столкнулись водители на улицах Омская, Шебалдина, Гагарина, на Фрунзенском мосту, Ленина, Булатова, Фрунзе, Герцена, Орджоникидзе, 2-я Восточная, Кемеровская, Березова, Красный Путь, проспект Мира и Заозерная.

Фото: скриншот yandex.ru/maps/
Жуткий ветер, мороз и снегопад. На Омскую область надвигается непогода
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#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Ухудшение погоды#Снег#Пробки
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