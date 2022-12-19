Сегодня утром, 19 декабря, на Омск обрушился снегопад. Из-за непогоды в первую очередь пострадали водители автомобилей. С раннего утра на дорогах образовались серьезные пробки.
По данным сервиса Яндекс.Карты, к 8:45 заторы на дорогах достигли уровня 7 баллов. Встал колом весь центр города. Несколько аварий произошли на кольце в Кировском округе, а также на Ленинградском мосту и съезде с него.
Заторы образовались на улицах 10 лет Октября, Думская, Гагарина, проспект Маркса, Иртышская Набережная, Масленникова, Куйбышева, Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной. Также с пробками столкнулись водители на улицах Омская, Шебалдина, Гагарина, на Фрунзенском мосту, Ленина, Булатова, Фрунзе, Герцена, Орджоникидзе, 2-я Восточная, Кемеровская, Березова, Красный Путь, проспект Мира и Заозерная.