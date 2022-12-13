Совместный банкет в омском селе закончился кровавым убийством

Предварительно установлено, что в день убийства подозреваемый выпивал со своим приятелем. В какой-то момент мужчины, которые ранее были неоднократно судимы, поругались. Причиной ссоры, как стало известно Городу55, стал спор по поводу того, кто и как сидел в тюрьме — правильно или неправильно. После словесных аргументов более молодой собутыльник схватил нож и нанес удар, который оказался смертельным.