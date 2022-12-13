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Совместный банкет в омском селе закончился кровавым убийством

Сегодня, 04:53
Фото: Город55
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Подозреваемого задержали накануне, сейчас он находится в изоляторе.

В рабочем поселке Крутинка следователи и полицейские задержали подозреваемого в убийстве 60-летнего жителя райцентра. Задержанный оказался односельчанином убитого.

«В пятницу, 10 декабря, в частном доме на улице 1-го Мая в Крутинке было найдено тело мужчины с ножевым ранением живота. После оперативных мероприятий было установлено, что к убийству может быть причастен 56-летний знакомый потерпевшего», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.

Предварительно установлено, что в день убийства подозреваемый выпивал со своим приятелем. В какой-то момент мужчины, которые ранее были неоднократно судимы, поругались. Причиной ссоры, как стало известно Городу55, стал спор по поводу того, кто и как сидел в тюрьме — правильно или неправильно. После словесных аргументов более молодой собутыльник схватил нож и нанес удар, который оказался смертельным.

На месте происшествия следователи нашли орудие преступления. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, решается вопрос о его заключении под стражу.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Крутинка#Уголовное дело#Убийство#ЧП#Следственный комитет
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