Совместный банкет в омском селе закончился кровавым убийством

В рабочем поселке Крутинка следователи и полицейские задержали подозреваемого в убийстве 60-летнего жителя райцентра. Задержанный оказался односельчанином убитого.
«В пятницу, 10 декабря, в частном доме на улице 1-го Мая в Крутинке было найдено тело мужчины с ножевым ранением живота. После оперативных мероприятий было установлено, что к убийству может быть причастен 56-летний знакомый потерпевшего», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
Предварительно установлено, что в день убийства подозреваемый выпивал со своим приятелем. В какой-то момент мужчины, которые ранее были неоднократно судимы, поругались. Причиной ссоры, как стало известно Городу55, стал спор по поводу того, кто и как сидел в тюрьме — правильно или неправильно. После словесных аргументов более молодой собутыльник схватил нож и нанес удар, который оказался смертельным.
На месте происшествия следователи нашли орудие преступления. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, решается вопрос о его заключении под стражу.