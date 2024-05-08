Ищут сотрудников. В омском минобре открыли вакансии с зарплатой до 52 тысяч

В административный департамент требуется консультант на зарплату от 41 000 до 50 000 рублей. Также открыты вакансии для главных специалистов (от 43 000 до 52 000 рублей) и специалистов ведущей группы должностей (от 36 000 до 46 000 рублей). Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.