Ищут сотрудников. В омском минобре открыли вакансии с зарплатой до 52 тысяч

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В министерстве образования Омской области сегодня, 8 мая, разместили свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Заявки от кандидатов будут принимать в течение следующих трех недель.
Так, в ведомстве требуется начальник отдела дополнительного образования. Будущему руководителю готовы предложить зарплату от 43 000 до 52 000 рублей.
«Должностные обязанности: осуществлять взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, образовательными организациями по вопросам развития дополнительного образования и воспитания, организовывать информационную и консультационную помощь по вопросам формирования духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи, противодействия экстремистской деятельности», — говорится в описании вакансии.
В административный департамент требуется консультант на зарплату от 41 000 до 50 000 рублей. Также открыты вакансии для главных специалистов (от 43 000 до 52 000 рублей) и специалистов ведущей группы должностей (от 36 000 до 46 000 рублей). Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.
Ранее Город55 рассказывал о необычных вакансиях в Омске: