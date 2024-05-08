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Ищут сотрудников. В омском минобре открыли вакансии с зарплатой до 52 тысяч

8 мая 2024, 04:11
Фото: Изображение Midjourney
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В омском минобразования ищут начальников и специалистов на зарплату до 52 тысяч

Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.

В министерстве образования Омской области сегодня, 8 мая, разместили свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Заявки от кандидатов будут принимать в течение следующих трех недель.

Так, в ведомстве требуется начальник отдела дополнительного образования. Будущему руководителю готовы предложить зарплату от 43 000 до 52 000 рублей.

«Должностные обязанности: осуществлять взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, образовательными организациями по вопросам развития дополнительного образования и воспитания, организовывать информационную и консультационную помощь по вопросам формирования духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи, противодействия экстремистской деятельности», — говорится в описании вакансии.

В административный департамент требуется консультант на зарплату от 41 000 до 50 000 рублей. Также открыты вакансии для главных специалистов (от 43 000 до 52 000 рублей) и специалистов ведущей группы должностей (от 36 000 до 46 000 рублей). Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.

Ранее Город55 рассказывал о необычных вакансиях в Омске:

«Продавец мечты». В Омске ищут кандидатов на необычные вакансии
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#Евгений Игишев#Омск#Министерство образования#Зарплата#Вакансии#Государственная служба
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