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Очередная задержка рейса. В омском аэропорту вылет самолета задержали на 8 часов

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
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В омском аэропорту задержали рейс на 8 часов

В настоящее время омская транспортная прокуратура осуществляет проверку.

По сообщению омской транспортной прокуратуры, сегодня, 10 декабря, в омском аэропорту имени Карбышева произошла задержка рейса в Санкт-Петербург. Перевозку осуществляла авиакомпания «Северный ветер».

Самолет должен был вылететь в 8:35 утра, но был перенесен на 16:00 по инициативе авиакомпании. Выполнения рейса ожидают 203 пассажира, из них 8 детей. Рейс ожидают 203 пассажира, при этом 8 из них — дети.

В настоящее время омская транспортная прокуратура осуществляет проверку в аэропорту, с целью недопущения нарушений. Помимо этого, выполняются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение необходимых услуг.

Напомним, ранее произошла более длительная задержка. Людям пришлось ждать вылета около 17 часов.

Людям ждать почти 17 часов. Транспортная прокуратура проверит омский аэропорт
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#Юлия Бармина#Город#Общество#Новости#Омск#Омский аэропорт#Задержка самолета#Рейс#Самолет
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