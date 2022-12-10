Очередная задержка рейса. В омском аэропорту вылет самолета задержали на 8 часов

Самолет должен был вылететь в 8:35 утра, но был перенесен на 16:00 по инициативе авиакомпании. Выполнения рейса ожидают 203 пассажира, из них 8 детей. Рейс ожидают 203 пассажира, при этом 8 из них — дети.