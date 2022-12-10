Очередная задержка рейса. В омском аэропорту вылет самолета задержали на 8 часов

По сообщению омской транспортной прокуратуры, сегодня, 10 декабря, в омском аэропорту имени Карбышева произошла задержка рейса в Санкт-Петербург. Перевозку осуществляла авиакомпания «Северный ветер».
Самолет должен был вылететь в 8:35 утра, но был перенесен на 16:00 по инициативе авиакомпании. Выполнения рейса ожидают 203 пассажира, из них 8 детей. Рейс ожидают 203 пассажира, при этом 8 из них — дети.
В настоящее время омская транспортная прокуратура осуществляет проверку в аэропорту, с целью недопущения нарушений. Помимо этого, выполняются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение необходимых услуг.
Напомним, ранее произошла более длительная задержка. Людям пришлось ждать вылета около 17 часов.