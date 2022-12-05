Людям ждать почти 17 часов. Транспортная прокуратура проверит омский аэропорт

Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила, что организованы надзорные мероприятия в связи с многочасовой задержкой авиарейса в Минеральные воды.
Сегодня в аэропорту им. Карбышева задержался рейс компании «Азимут». Вылететь самолет должен был в 10:50, но по инициативе перевозчика посадку перенесли.
102 людям придется ждать рейса в Минеральные воды 16 часов и 40 минут. Среди ожидающих трое детей. Проверку организовали, чтобы пассажиры получили весь комплекс услуг, положенный в случаях многочасового ожидания.
Напомним, несколько дней назад рейс того же перевозчика на этом маршруте уже задерживался: