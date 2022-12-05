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Людям ждать почти 17 часов. Транспортная прокуратура проверит омский аэропорт

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
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В омском аэропорту идут проверки из-за многочасовой задержки рейса

Больше сотни человек «застряли» в омском аэропорту. Прокуратура инициировала проверку.

Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила, что организованы надзорные мероприятия в связи с многочасовой задержкой авиарейса в Минеральные воды.

Сегодня в аэропорту им. Карбышева задержался рейс компании «Азимут». Вылететь самолет должен был в 10:50, но по инициативе перевозчика посадку перенесли.

102 людям придется ждать рейса в Минеральные воды 16 часов и 40 минут. Среди ожидающих трое детей. Проверку организовали, чтобы пассажиры получили весь комплекс услуг, положенный в случаях многочасового ожидания.

Напомним, несколько дней назад рейс того же перевозчика на этом маршруте уже задерживался:

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#Дарья Зыкова#Омск#Транспортная прокуратура#Новости#Омский аэропорт#Задержка самолета#Пассажиры#Проверка прокуратуры
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