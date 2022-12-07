Топ арбитража. Беднейший депутат Головачев, банкротство с Урала и мазутные долги

Более 169.4 млн рублей через Арбитражный суд Омской области попыталось взыскать московское ООО «Актив Петролиум» с ООО «Олео», местом прописки которого также значится город Москва. Разбираемся, при чем тут омский арбитраж.
Начнем с того, что обе эти компании занимаются одним и тем же — оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. За 2020 год «Актив Петролиум» показал выручку в 4.3 млрд рублей с чистой прибылью в 61.1 млн рублей. Оба этих финансовых показателя по сравнению с 2019 годом показали существенный рост — в 112 и 103% соответственно. У «Олео» в том же 2020 году бизнес развивался несколько скромнее, но тоже неплохо — 415.4 млн рублей выручки, 2.2 млн рублей чистого заработка и рост в 69 и 61%.
Однако на следующий год дела что у одних, что у других как-то не заладились: «Актив Петролиум» увяз в судах, получил несколько исков о банкротстве, что закончилось введением в компании процедуры наблюдения. Что касается «Олео», то по итогам 2021 года чистая прибыль общества упала сразу на 264%, до показателя в минус 3.6 млн рублей.
Собственно, никаких связей у этих компаний с Омской областью не замечено, на что косвенно указал и суд. Как значится в материалах дела, при подаче иска «Актив Петролиум» сослался на договор о поставках нефтепродуктов еще от 26 августа 2019 года: якобы по нему и образовалась задолженность в те самые 169.4 млн рублей. Вот только к иску компания прикрепила совсем другой документ.
«Суд считает необходимым отметить, что в отсутствие соответствующего договора, неисполнением условий которого мотивировано исковое заявление, судом также не может быть разрешен вопрос о подсудности возникшего спора Арбитражному суду Омской области», — указал судья.
В итоге на данном этапе суд оставил этот иск без движения.
Банкротное дело почти на 152.8 млн рублей поступило в омский арбитраж по заявлению ООО «Агрофирма «Омская» к другой омской компании, ООО «Сибирский экспорт».
Парадокс этого дела заключается в том, что «АФ «Омская» сама уже более трех лет как проходит процедуру банкротства. Несколько раз владельцы и конкурсные управляющие безуспешно выставляли компанию на продажу, но покупатели так и не нашлись.
В своем заявлении истец просит суд признать «Сибирский экспорт» банкротом, а также включить в реестр требований кредиторов задолженность перед «Агрофирмой «Омская» в размере почти 152.8 млн рублей.
При этом, как указано в документах суда, эта сумма — только основной долг. На деле же иск в случае его полного удовлетворения может вылиться в куда большую задолженность.
«Включить 331 571 рубль 16 копеек — проценты за пользование чужими денежными средствами; задолженность (проценты) за неправомерное пользование ООО «Сибэкспорт» денежными средствами ООО «Агрофирма Омская», исчисленную с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Омской области от 24.08.2021 по делу № А46-4374/2021, то есть с 06.12.2021, на дату введения наблюдения в отношении должника, ООО «Сибирский экспорт»; задолженность (проценты) за неправомерное пользование ООО «Сибэкспорт» денежными средствами ООО «Агрофирма «Омская», исчисленную с момента вступления в законную силу определения Арбитражного суда Омской области от 20.05.2022 по делу А46-6544/2019, то есть с 29.08.2022, на дату введения наблюдения в отношении должника, ООО «Сибирский экспорт»», — значится в определении суда.
Что касается компании «Сибирский экспорт», то на данный момент она действующая, однако финансовые дела у нее идут, мягко говоря, не очень: если в 2020 году выручка компании составляла 257.1 млн рублей, то по итогам 2021 года она снизилась до 1.3 млн рублей, а чистая прибыль со 153.7 млн рублей ушла в минус до значения в −3.3 млн рублей. Помимо этого у «Сибэкспорта» имеется 23 исполнительных производства на 155.6 млн рублей.
Но куда интереснее в этой тяжбе другой момент: дело в том, что учредителем и «Агрофирмы «Омская», и «Сибирского экспорта» некогда был один и тот же человек — экс-депутат Законодательного собрания Омской области Сергей Головачев.
В мае этого года омский арбитраж уже ставил точку в одной из тяжб между этими компаниями. Тогда суд признал недействительной сделку по безвозмездной передаче от «АФ «Омская» в пользу «Сибэкспорта» 10.7 тысячи тонн зерна. Тогда судья постановил взыскать с «Сибэкспорта» в пользу «АФ «Омская» свыше 145.9 млн рублей.
Напомним, что несколько лет назад Сергей Головачев стал самым бедным депутатом омского заксобрания — за 2018 год, согласно декларации, он не заработал ни копейки.
В Омской области год от года повторяется история с долгами муниципальных котельных за поставленное топливо. Не стал исключением и нынешний отопительный сезон. В ноябре в Арбитражный суд Омской области поступило сразу несколько исков от ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».
Так, заявление о взыскании более 138.7 млн рублей с МУП «Большереченский коммунальный комплекс» появилось в арбитраже 23 ноября. В этот же день еще один иск на сумму свыше 122.9 млн рублей был адресован к МУП «Районные системы теплоснабжения» Омского муниципального района.
Напомним, что в прошлом году подобные долги перед «Газпромнефть-Региональные продажи» за поставленный мазут для котельных и иски в суд привели к тому, что сразу в нескольких районах Омской области котельные работали только на то, чтобы не разморозить всю систему отопления, а люди попросту замерзали в своих домах и квартирах. Тогда в ситуацию в экстренном порядке пришлось вмешиваться губернатору и региональному правительству. Часть долгов погасили, но глобально ситуация не поменялась. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Чем закончится эта тяжба для омских компаний и простых потребителей тепла, остается только догадываться.
Весьма загадочный иск на более чем 97.2 млн рублей поступил в арбитраж от омского ООО «Нефтехимавтоматика-С». В заявлении компания просила суд признать ее банкротом, однако на данный момент получила отказ.
Все дело в том, как указывает суд в определении об оставлении дела без движения, что «Нефтехимавтоматика-С» не предоставила в суд пакет необходимых документов. В частности, к заявлению не приложены:
То есть в «Нефтехимавтоматике-С» захотели обанкротиться просто так, по своему желанию, и без какого-либо подтверждения. Ожидаемо, что суд в таком рвении отказал и дал время до 20 декабря, чтобы донести все необходимые документы.
Отметим, что сама компания не менее загадочна, чем этот иск. Она была основана в 2019 году, зарегистрирована в обычной омской квартире и имела уставный капитал в 10 тысяч рублей. Однако уже в 2021 году «Нефтехимавтоматика-С» выкупила весь имущественный комплекс банкротившегося ООО «Урал Энерго Девелопмент» за 38.8 млн рублей. Имущество состояло из котельных, которые обеспечивали теплом город Бакал Челябинской области.
Отметим, что в данный момент в учредителях и руководителях этой «омской» компании нет ни одного омича, а все собственники, владельцы и директора — выходцы с Урала.