Топ арбитража. Беднейший депутат Головачев, банкротство с Урала и мазутные долги

Напомним, что в прошлом году подобные долги перед «Газпромнефть-Региональные продажи» за поставленный мазут для котельных и иски в суд привели к тому, что сразу в нескольких районах Омской области котельные работали только на то, чтобы не разморозить всю систему отопления, а люди попросту замерзали в своих домах и квартирах. Тогда в ситуацию в экстренном порядке пришлось вмешиваться губернатору и региональному правительству. Часть долгов погасили, но глобально ситуация не поменялась. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.