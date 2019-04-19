Стали известны самые богатые и самые бедные омские депутаты

Posted 19 апреля 2019, 02:36
Published 19 апреля 2019, 02:36
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
В настоящее время находящийся в СИЗО ранее самый богатый депутат Сергей Калинин, чей доход в 2107 году составил 245.9 млн рублей, не стал оформлять декларацию о доходах за 2018 год. В его отсутствие самый большой доход указал Валерий Кокорин.
За год Кокорин заработал 96.99 млн рублей. Также у депутата в собственности 15 земельных участков площадью от 950 кв. метров до 1 тыс. гектар, два жилых дома общей площадью 717 кв. метров, еще один недостроенный жилой дом на 231 кв. метр, здание площадью 730 кв. метров, нежилое помещение на 142 кв. метров, автоприцеп и доля в еще одном земельном участке.
Немногим более скромные доходы задекларировал депутат Дмитрий Павлов. В 2018 году он заработал 79.58 млн рублей. У него в собственности 16 квартир, земельные участки, 20 помещений, доли в десяти зданиях и еще 44 помещениях, а также коммуникации (канализация, водопровод, электросети), водозаборные сооружения, топливные объекты, два автомобиля, автоприцеп и транспортер.
Третий в рейтинге по величине доходов среди омских депутатов — Игорь Антропенко с доходом в 46,95 млн рублей. При этом в собственности у него ничего нет, все имущество оформлено на супругу.
Стоит сказать и о самом бедном омском депутате, которым по итогам 2018 года оказался Сергей Головачев. Согласно заполненной им декларации о доходах, в прошлом году он не заработал ни копейки. У него в собственности значатся лишь два земельных участка по 1200 кв. метров. Более успешным год оказался для его супруги, которая принесла в семейный бюджет 207 тыс. рублей. За ней же числятся две квартиры, земельный участок и автомобиль.