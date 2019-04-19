Стали известны самые богатые и самые бедные омские депутаты

Стоит сказать и о самом бедном омском депутате, которым по итогам 2018 года оказался Сергей Головачев. Согласно заполненной им декларации о доходах, в прошлом году он не заработал ни копейки. У него в собственности значатся лишь два земельных участка по 1200 кв. метров. Более успешным год оказался для его супруги, которая принесла в семейный бюджет 207 тыс. рублей. За ней же числятся две квартиры, земельный участок и автомобиль.