Научный руководитель Гидрометцентра предупредил омичей о лютых морозах

В интервью «ТАСС» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ждет регионы в ближайшее время. Самая холодная погода прогнозируется на севере Якутии и в Магаданской области, там дойдет до -50. Отдельно синоптик упомянул Омскую область среди тех регионов, где температура может опуститься до -34:
«По-прежнему холодина будет на юге Западной Сибири — Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Тут с 7 по 11 декабря температура прогнозируется на 7-16 градусов ниже климатической нормы», — сообщил он.
Прогноз погоды — вещь изменчивая. Отметим, что по данным Обь-Иртышского УГМС в Омской области наоборот ожидается потепление к 9 декабря до -9 градусов, а самый холод в -26 ожидается в ночь на 8 число, но при прояснении облачности.
Ранее сервис Ventusky вообще предрекал омичам плюсовую температуру на 13 декабря даже на севере региона, о чем мы писали в начале месяца: