Научный руководитель Гидрометцентра предупредил омичей о лютых морозах

В интервью «ТАСС» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ждет регионы в ближайшее время. Самая холодная погода прогнозируется на севере Якутии и в Магаданской области, там дойдет до -50. Отдельно синоптик упомянул Омскую область среди тех регионов, где температура может опуститься до -34: