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Научный руководитель Гидрометцентра предупредил омичей о лютых морозах

Сегодня, 09:44
Фото: Город55
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Главный синоптик России сообщил, что омичам рано расслабляться. Скоро ударит холод.

В интервью «ТАСС» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ждет регионы в ближайшее время. Самая холодная погода прогнозируется на севере Якутии и в Магаданской области, там дойдет до -50. Отдельно синоптик упомянул Омскую область среди тех регионов, где температура может опуститься до -34:

«По-прежнему холодина будет на юге Западной Сибири — Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Тут с 7 по 11 декабря температура прогнозируется на 7-16 градусов ниже климатической нормы», — сообщил он.

Прогноз погоды — вещь изменчивая. Отметим, что по данным Обь-Иртышского УГМС в Омской области наоборот ожидается потепление к 9 декабря до -9 градусов, а самый холод в -26 ожидается в ночь на 8 число, но при прояснении облачности.

Ранее сервис Ventusky вообще предрекал омичам плюсовую температуру на 13 декабря даже на севере региона, о чем мы писали в начале месяца:

В Омск вернутся дожди. Погода в середине декабря обещает чудеса
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#Дарья Зыкова#Прогноз погоды#Погода на ближайшие дни#Новости#Омская область#Россия#Сибирь#Синоптики#Холод#Прогноз
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