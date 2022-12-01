Данные интерактивного сервиса прогнозов "Ventusky" позволяют надеяться, что морозы отступят полностью за начало декабря. Постепенно жители Омской области начнут отогреваться. На день 10 декабря обещают потепление до -16 градусов, 11 декабря до -9, а 13 декабря по области даже ожидается плюсовая температура. В том числе, на севере региона.
На 4 число 100% облачность, так будет вплоть до 15 декабря, хотя в 9-10 числах ненадолго прояснится. Также к 4 декабря с севера подойдет снегопад, снежные тучи будут проходить над регионом почти сутки. Потом омичей ожидает передышка до 9 декабря. После чего снежные массы «передумают» и вернутся с юга.
с 11 по 13 число будет очень снежно, сугробы в среднем лягут на 22 см от земли, а на 15 число потепление готовит омичам дождь. Скорее всего, он будет замерзать в воздухе, но само явление для середины декабря неожиданное.
Ветер в среднем ожидается тихий до 10-х чисел, а потом понесет нам тепло на скорости 28 км в ч. К 13 декабря разгонится до 35 км в ч. А 15 декабря порывы обещают скоростью до 54 км в ч.