На 4 число 100% облачность, так будет вплоть до 15 декабря, хотя в 9-10 числах ненадолго прояснится. Также к 4 декабря с севера подойдет снегопад, снежные тучи будут проходить над регионом почти сутки. Потом омичей ожидает передышка до 9 декабря. После чего снежные массы «передумают» и вернутся с юга.