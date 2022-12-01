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В Омск вернутся дожди. Погода в середине декабря обещает чудеса

Сегодня, 13:00
Фото: скриншот сервиса Ventusky

В Омскую область вернется заблудившийся «ноябрь» с плюсовой температурой и дождем

Позимовали и хватит. На середину декабря в Омской области ожидается возвращение плюсовой погоды и осеннего ветра.

Данные интерактивного сервиса прогнозов "Ventusky" позволяют надеяться, что морозы отступят полностью за начало декабря. Постепенно жители Омской области начнут отогреваться. На день 10 декабря обещают потепление до -16 градусов, 11 декабря до -9, а 13 декабря по области даже ожидается плюсовая температура. В том числе, на севере региона.

Фото: скриншот сервиса Ventusky

На 4 число 100% облачность, так будет вплоть до 15 декабря, хотя в 9-10 числах ненадолго прояснится. Также к 4 декабря с севера подойдет снегопад, снежные тучи будут проходить над регионом почти сутки. Потом омичей ожидает передышка до 9 декабря. После чего снежные массы «передумают» и вернутся с юга.

с 11 по 13 число будет очень снежно, сугробы в среднем лягут на 22 см от земли, а на 15 число потепление готовит омичам дождь. Скорее всего, он будет замерзать в воздухе, но само явление для середины декабря неожиданное.

Ветер в среднем ожидается тихий до 10-х чисел, а потом понесет нам тепло на скорости 28 км в ч. К 13 декабря разгонится до 35 км в ч. А 15 декабря порывы обещают скоростью до 54 км в ч.

Фото: скриншот сервиса Ventusky
#Дарья Зыкова#Погода#Новости#Омская область#Прогноз погоды#Потепление#Ветер#Снег#Дождь#Зима#Омск
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