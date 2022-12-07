Погода на ближайшие дни. К концу рабочей недели в Омск придет потепление

7 декабря еще до -18, а на день 8 числа - уже только до -15, а уже в пятницу днем температура будет от -9 до -14, хотя и ветер за эти дня усилится, к пятнице обещают до 14 м в с. Ночами все еще будет морозно. В четверг по региону при прояснении температура будет падать до -26, а с четверга на пятницу до -23.