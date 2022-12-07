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Погода на ближайшие дни. К концу рабочей недели в Омск придет потепление

Сегодня, 04:07

В Омской области приятно потеплеет до конца рабочей недели

Омичи уже привыкли к морозцу, но скоро вместо трехслойного вязаного шарфа можно будет примерить нарядный платок.

По данным Обь-Иртышского УГМС, скоро в Омскую область придет потепление. К тому же, регион припорошит небольшим снежком. Конец рабочей недели ожидается нарядный и поприятнее для прогулок.

7 декабря еще до -18, а на день 8 числа - уже только до -15, а уже в пятницу днем температура будет от -9 до -14, хотя и ветер за эти дня усилится, к пятнице обещают до 14 м в с. Ночами все еще будет морозно. В четверг по региону при прояснении температура будет падать до -26, а с четверга на пятницу до -23. 

Атмосферное давление будет немного падать, переменная облачность принесет небольшой снег, но на дорогах останется гололед.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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