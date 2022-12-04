Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

«Упал в конвульсиях». В омском дворе обнаружили труп мужчины

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
иллюстрация

50-летний омич скончался во дворе собственного дома

Есть комментарии очевидцев.

Омичи в социальных сетях опубликовали информацию о странной смерти человека. В посте группы «Инцидент Омск» говорилось о том, что 3 декабря в первой половине дня мужчина шел по двору на 3-й Любинской, 7.

«Закурил сигарету, начал прыгать и в итоге упал в конвульсиях. Потом еще минуту он дергался на земле, после уже перестал. Все люди проходили мимо», — цитируем автора публикации.

Известно, что на место вызвали бригаду скорой помощи. Однако медики не успели спасти мужчину.

Город55 выяснил подробности в полиции. Информация о трупе была зарегистрирована во втором отделе 3 декабря в 11:40. На указанном адресе обнаружили тело 50-летнего местного жителя. «Тело направлено в морг для установления причины смерти», — пояснили правоохранители.

#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Полиция#Соцсети#Смерть#Труп
Подпишитесь
Взрыв в котельной, детская смерть на пожаре, проблемы с отоплением в омских школах
Сегодня, 08:15
«Глаза на лоб лезут». В Омске выявлены превышения сразу трех вредных веществ
Сегодня, 08:58
Грядут отключения. Два округа Омска вновь останутся без воды
Сегодня, 04:26
Полиция займется вандалами, которые разгромили памятник влюбленным в Омске
Сегодня, 06:23
Отопление Шредингера. Замерзающие омичи жалуются на всеобщее бездействие
Сегодня, 11:12