«Упал в конвульсиях». В омском дворе обнаружили труп мужчины

Омичи в социальных сетях опубликовали информацию о странной смерти человека. В посте группы «Инцидент Омск» говорилось о том, что 3 декабря в первой половине дня мужчина шел по двору на 3-й Любинской, 7.
«Закурил сигарету, начал прыгать и в итоге упал в конвульсиях. Потом еще минуту он дергался на земле, после уже перестал. Все люди проходили мимо», — цитируем автора публикации.
Известно, что на место вызвали бригаду скорой помощи. Однако медики не успели спасти мужчину.
Город55 выяснил подробности в полиции. Информация о трупе была зарегистрирована во втором отделе 3 декабря в 11:40. На указанном адресе обнаружили тело 50-летнего местного жителя. «Тело направлено в морг для установления причины смерти», — пояснили правоохранители.