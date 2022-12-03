В результате аварии в центре Омска пострадала маленькая девочка

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan Laurel двигался по улице Маяковского и при повороте налево на регулируемом перекрестке с улица Пушкина не уступил дорогу, допустив столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого был 44-летний мужчина.