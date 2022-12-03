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В результате аварии в центре Омска пострадала маленькая девочка

Сегодня, 09:53
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера вечером, 2 декабря, в центре Омска произошло ДТП.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan Laurel двигался по улице Маяковского и при повороте налево на регулируемом перекрестке с улица Пушкина не уступил дорогу, допустив столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате аварии в больницу доставили 10-летнюю девочку.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, ранее произошло аналогичное ДТП. Водитель так же не уступил дорогу, в результате чего пострадала пенсионерка и девочка.

Омский водитель не уступил дорогу, из-за чего пострадали пенсионерка и ребенок
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