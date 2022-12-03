В результате аварии в центре Омска пострадала маленькая девочка

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера вечером, 2 декабря, в центре Омска произошло ДТП.
По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan Laurel двигался по улице Маяковского и при повороте налево на регулируемом перекрестке с улица Пушкина не уступил дорогу, допустив столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого был 44-летний мужчина.
В результате аварии в больницу доставили 10-летнюю девочку.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, ранее произошло аналогичное ДТП. Водитель так же не уступил дорогу, в результате чего пострадала пенсионерка и девочка.