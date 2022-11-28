Новость № 1. В торговом комплексе «Триумф» на улице Березовского произошел серьезный пожар. Загорелся склад на первом этаже. Площадь пожара составила почти 1,4 тыс кв. м. В тушении пожара участвовали 112 спасателей, 22 пожарных машины и шесть звеньев газодымозащитной службы.
Новость № 2. В Омской области обнаружили тела двух мужчин. Выяснилось, что во время распития спиртного между тремя мужчинами произошел конфликт. В результате, 37-летний сельчанин зарезал двух приятелей. Поскольку задержанный был сильно пьян, поговорить с ним пока нет возможности.
Новость № 3. 51-летний омич зарезал и попытался сжечь сына своей возлюбленной. Между мужчинами постоянно были конфликты, и последний завершился трагично. В полицию обратилась мать умершего, которая, вернувшись со стационара, не смогла найти своего сына.