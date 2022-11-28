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Пожар в торговом центре, двойное убийство и расправа над пасынком. Омск сегодня

Сегодня, 14:14
Фото: Город55
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Понедельник — день тяжелый. Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В торговом комплексе «Триумф» на улице Березовского произошел серьезный пожар. Загорелся склад на первом этаже. Площадь пожара составила почти 1,4 тыс кв. м. В тушении пожара участвовали 112 спасателей, 22 пожарных машины и шесть звеньев газодымозащитной службы.

Дым столбом. В Омске рано утром произошел пожар в крупном торговом центре
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Новость № 2. В Омской области обнаружили тела двух мужчин. Выяснилось, что во время распития спиртного между тремя мужчинами произошел конфликт. В результате, 37-летний сельчанин зарезал двух приятелей. Поскольку задержанный был сильно пьян, поговорить с ним пока нет возможности.

«Хотел убить и убил». Посиделки друзей в Омской области закончились двумя смертями
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Новость № 3. 51-летний омич зарезал и попытался сжечь сына своей возлюбленной. Между мужчинами постоянно были конфликты, и последний завершился трагично. В полицию обратилась мать умершего, которая, вернувшись со стационара, не смогла найти своего сына.

Омич зарезал сына возлюбленной и пытался сжечь тело
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#Омск#Новости#Город#Юлия Бармина
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