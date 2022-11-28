Новость № 2. В Омской области обнаружили тела двух мужчин. Выяснилось, что во время распития спиртного между тремя мужчинами произошел конфликт. В результате, 37-летний сельчанин зарезал двух приятелей. Поскольку задержанный был сильно пьян, поговорить с ним пока нет возможности.