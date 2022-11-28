«Хотел убить и убил». Посиделки друзей в Омской области закончились двумя смертями

В Муромцевском районе Омской области нашли тела двух жителей села Гурово.
«Вечером 27 ноября 2022 года в частном доме в селе Гурово Муромцевского района были найдены тела двух мужчин — 56 и 59 лет, с множественными ножевыми ранениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Следователи готовятся к допросу подозреваемого в двойном убийстве. На данный момент поговорить с мужчиной не получается, поскольку он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По горячим следам было установлено, что к убийству причастен ранее неоднократно судимый 37-летний односельчанин погибших. Подозреваемый задержан.
По версии следствия, во время совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку с поножовщиной. В результате подозреваемый нанес множество ножевых ранений двум приятелям, которые скончались на месте. Полицию вызвала супруга одного из погибших.
Причины конфликта пока не известны, поскольку задержанный сильно пьян. Единственное, что он смог озвучить силовикам была фраза: «Я хотел их убить и убил».