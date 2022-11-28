«Хотел убить и убил». Посиделки друзей в Омской области закончились двумя смертями

По версии следствия, во время совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку с поножовщиной. В результате подозреваемый нанес множество ножевых ранений двум приятелям, которые скончались на месте. Полицию вызвала супруга одного из погибших.