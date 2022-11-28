Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

«Хотел убить и убил». Посиделки друзей в Омской области закончились двумя смертями

Сегодня, 07:13
Фото: СКР по Омской области

Омича винят в убийстве двух приятелей во время застолья

Подозреваемый не может вспомнить причины конфликта, так как сильно пьян.

В Муромцевском районе Омской области нашли тела двух жителей села Гурово. 

«Вечером 27 ноября 2022 года в частном доме в селе Гурово Муромцевского района были найдены тела двух мужчин — 56 и 59 лет, с множественными  ножевыми ранениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Следователи готовятся к допросу подозреваемого в двойном убийстве. На данный момент поговорить с мужчиной не получается, поскольку он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По горячим следам было установлено, что к убийству причастен ранее неоднократно судимый 37-летний односельчанин погибших. Подозреваемый задержан.

По версии следствия, во время совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку с поножовщиной. В результате подозреваемый нанес  множество ножевых ранений двум приятелям, которые скончались на месте. Полицию вызвала супруга одного из погибших.

Причины конфликта пока не известны, поскольку задержанный сильно пьян. Единственное, что он смог озвучить силовикам была фраза: «Я хотел их убить и убил».

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Муромцевский район#Уголовное дело#Убийство
Подпишитесь
Трудовая мобилизация в Омске, девочка в яме с кипятком, смертельное ДТП с подростком
Вчера, 12:41
Названо количество омичей, попавших под сокращение за последние три месяца
Сегодня, 04:01
Дым столбом. В Омске рано утром произошел пожар в крупном торговом центре
Сегодня, 03:49
Села в такси и пропала. В Омске ищут женщину, которой нужна медицинская помощь
Сегодня, 03:05
Рано утром в омском аэропорту произошли задержки и отмены рейсов
Сегодня, 02:33
«Плоды» реформ. ОмГУ массово покидают сотрудники
Вчера, 13:54