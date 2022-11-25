Две центральные дороги Омска отремонтируют в 2023 году

По словам начальника управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства мэрии Асхата Сабитова, многие подрядчики уже приступили к дорожным работам в этом году. А ремонт дорог на улицах Партизанская, Перелета и Шаронова уже почти полностью завершен.