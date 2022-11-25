Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Две центральные дороги Омска отремонтируют в 2023 году

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI
Иллюстрация
Речь идет о Театральной площади и улице Думской.

По сообщению омской администрации, в 2023 году дороги на Театральной площади и улице Думской планируют отремонтировать в рамках программы комплексного дорожного ремонта. Общая сумма ремонта составит 42,5 млн рублей. Деньги удалось получить на аукционах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В основную же программу комплексного ремонта следующего года вошли дороги на улицах: Волгоградской (дублер), Серова, Будеркина, П. Осьминина, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Романенко, Бородина, Вавилова, Интернациональной, Перелета, Шаронова и Партизанской.

По словам начальника управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства мэрии Асхата Сабитова, многие подрядчики уже приступили к дорожным работам в этом году. А ремонт дорог на улицах Партизанская, Перелета и Шаронова уже почти полностью завершен.

В ведомстве также добавили, что общая сумма ремонта городских дорог в 2023 году составляет более 672 млн рублей.

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Дороги#Ремонт дорог#Дорожный ремонт
Подпишитесь
«Корпоратива не будет?»: омские компании отказываются от новогодних праздников
Вчера, 05:37
Жители омского дома, где девочка упала в яму с кипятком, пожаловались на проблемы
Сегодня, 04:21
На улицу лучше не выходить. На выходных в Омскую область придут морозы, как в Якутске
Сегодня, 05:55
«Серая» зарплата. Готовы ли омичи нарушать закон ради денег?
Сегодня, 05:52
Банкротящийся «Омскгоргаз» задолжал налоговикам почти 418 млн рублей
Сегодня, 07:30
Всем участникам СВО из Омской области утвердили выплаты по 100 тысяч рублей
Сегодня, 08:36