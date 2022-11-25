Две центральные дороги Омска отремонтируют в 2023 году

По сообщению омской администрации, в 2023 году дороги на Театральной площади и улице Думской планируют отремонтировать в рамках программы комплексного дорожного ремонта. Общая сумма ремонта составит 42,5 млн рублей. Деньги удалось получить на аукционах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В основную же программу комплексного ремонта следующего года вошли дороги на улицах: Волгоградской (дублер), Серова, Будеркина, П. Осьминина, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Романенко, Бородина, Вавилова, Интернациональной, Перелета, Шаронова и Партизанской.
По словам начальника управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства мэрии Асхата Сабитова, многие подрядчики уже приступили к дорожным работам в этом году. А ремонт дорог на улицах Партизанская, Перелета и Шаронова уже почти полностью завершен.
В ведомстве также добавили, что общая сумма ремонта городских дорог в 2023 году составляет более 672 млн рублей.