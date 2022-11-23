Прокуратура Омской области взяла на контроль ДТП с пострадавшим ребенком

По сообщению омской прокуратуры, ДТП с пострадавшей несовершеннолетней девочкой взяли на контроль.
Сегодня днем, 23 ноября, на улице 10-й Чередовой, 42-летний водитель автомобиля Opel наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате аварии девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
В настоящее время проводится проверка по установлению обстоятельств ДТП, в целях правовой оценки водителя. Результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений контролирует прокуратура.