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Прокуратура Омской области взяла на контроль ДТП с пострадавшим ребенком

Сегодня, 10:03
Фото: Госавтоинспекция Омской области
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В настоящее время проводится проверка по установлению обстоятельств аварии.

По сообщению омской прокуратуры, ДТП с пострадавшей несовершеннолетней девочкой взяли на контроль.

Сегодня днем, 23 ноября, на улице 10-й Чередовой, 42-летний водитель автомобиля Opel наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время проводится проверка по установлению обстоятельств ДТП, в целях правовой оценки водителя. Результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений контролирует прокуратура.

#Юлия Бармина#Омск#ДТП#Прокуратура#Авария с пострадавшими#Авария с ребенком
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